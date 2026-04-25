كيف أصبح شارب السياسي التركي أورهان أفجي حديث مواقع التواصل بدل السياسة؟

أثار تعيين أورهان أفجي رئيسًا لحزب "هوزور" في منطقة كارليوفا التابعة لولاية بينغول شرق تركيا تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، لكن ليس لأسباب سياسية.

فقد نشر الحزب صورة رسمية لأفجي إلى جانب رئيس الفرع الإقليمي سايت موجو، احتفالًا بالمناسبة، غير أن الصورة سرعان ما انتشرت على نطاق واسع وتحوّلت إلى مادة ساخرة بين المستخدمين بسبب الشارب البارز الذي يميّز أفجي.

وبحسب التفاعل على مواقع التواصل، ركّز العديد من المعلقين على حجم الشارب اللافت، الذي يغطي جزءًا كبيرًا من منطقة الفم، بدلًا من مضمون التعيين أو الرسائل السياسية المرافقة له.

وتداول مستخدمون تعليقات ساخرة، من بينها من شبّه الشارب بـ"قناع" أو وصفه بأنه "يحجب الفم أكثر من القيود"، فيما أطلق آخرون عليه ألقابًا طريفة مثل "الزعيم الأخير".

ويعمل أفجي تحت شعار "صوت جديد، كلمة جديدة"، ساعيًا لتعزيز الوحدة والتضامن في المنطقة ذات الغالبية الكردية-التركية في بينغول. إلا أن التفاعل الرقمي حول صورته طغى على الخطاب السياسي الذي يحاول طرحه.

ويأتي هذا التفاعل ليعكس مرة أخرى كيف يمكن لتفصيل شخصي في صورة سياسية أن يتحول إلى مادة واسعة الانتشار على الإنترنت، متجاوزًا السياق المحلي للحدث.