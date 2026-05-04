بعد زيارة للأقصى: الكنيست تبحث إمكانية حظر لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل

أعلن رئيس اللجنة للأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي، تسفيكا فوغل، عن عقد جلسة خاصة يوم غد لمناقشة إمكانية حظر لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل، في ظل اتهامات مرتبطة بخطابات اعتُبرت محرضة على الاحتجاجات وأعمال شغب.

ويأتي هذا التحرك على خلفية تصريحات أدلى بها النائب السابق سامي أبو شحادة، عقب زيارة إلى المسجد الأقصى ضمن وفد تابع للجنة، حيث أكد خلال حديثه على “حق المسلمين في المسجد الأقصى” ودعا إلى "تعزيز الوجود العربي الفلسطيني في القدس من خلال الزيارات والأنشطة التجارية".

وقال فوغل إن “لا يمكن السماح لجهة تدعو إلى التحريض أو الإخلال بالنظام العام بالاستمرار في نشاطها”، مضيفًا أن الجلسة ستبحث خطوات محتملة بحق اللجنة.

ويُنظر إلى لجنة المتابعة العليا على أنها إطار تمثيلي للعرب داخل إسرائيل، فيما قد يؤدي طرح حظرها ردود فعل سياسية متباينة، في ظل النقاش حول حدود حرية التعبير والنشاط السياسي في إسرائيل.