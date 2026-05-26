بينيت لـ i24NEWS: لن يدفع شاقل واحد لمن لا يتجندون من الحريديم والعرب

قبل انتخابات عام 2026، يتبنى رئيس الوزراء السابق ورئيس حزب "معا"، نفتالي بينيت، موقفًا متشددًا بشأن أعباء الخدمة العسكرية في ظل تزايد التجنيد الاحتياطي. وصرح رئيس الوزراء السابق اليوم (الثلاثاء) لقناة i24NEWS بأنه سيعمل على إلغاء قانون التجنيد الإلزامي للحريديم المثير للجدل، قائلاً: "أقولها بوضوح تام، شعار الحكومة المقبلة هو إلحاق إخواننا الحريديم بالجيش الإسرائيلي، وتوفير فرص العمل لهم، وإلحاقهم بالتعليم، وخاصة التعليم الحكومي. لن يكون الأمر أسهل على من لا يلتحقون بالجيش. وبالمناسبة، ينطبق هذا على اليهود والعرب على حد سواء."

أوضح بينيت أن مفتاح التغيير سيعتمد على حرمان من يتخلف عن واجباته الوطنية والاقتصادية من الميزانيات الحكومية. وقال: "من لا يتجند، من لا يخدم دولة إسرائيل، من لا يخرج للعمل، لن يحصل على شيكل واحد من الدولة"، وأكد أنه لن يساوم على هذا المبدأ حتى لو كان الحريديم هم المقعد الحادي والستين في الحكومة: "هذا أمر واجب".

تأتي هذه التصريحات في أعقاب مؤتمر إطلاق حزبه "معًا" في منتصف أيار، حيث هاجم بينيت نتنياهو وتعهد بأن "تحالف المتهربين سينهار" في طريقه إلى تغيير تاريخي لم تشهده الدولة منذ عام 1977. وأضاف أن الحكومة الحالية أضعفت الجيش الإسرائيلي ولم تستفق من أحداث 7 أكتوبر، وادعى أن التعجيل بحل الكنيست سيكون الشيء الجيد الوحيد الذي ستفعله من أجل شعب إسرائيل.