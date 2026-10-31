أفاد مسؤول مطلع على سير المفاوضات لوكالة "رويترز" بأن وفداً إيرانياً تواجد في الدوحة لإجراء محادثات مع وسطاء قطريين، وذلك في أعقاب مناقشات استمرت لأكثر من 12 ساعة في طهران، في إطار مساعٍ مستمرة لإنهاء حالة الحرب مع إيران. وذكر المسؤول أن الفريق القطري ظل على تواصل مستمر مع المفاوضين الأمريكيين طوال فترة المحادثات.ومن المقرر أن تُستأنف المناقشات في الدوحة، قطر، اليوم السبت.

وبحسب التقارير، يسعى الوسطاء إلى دفع طهران وواشنطن للاتفاق على خطوات عملية يمكن تنفيذها خلال الأيام المقبلة، بهدف إعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات لمناقشة قضايا عدة، من بينها البرنامج النووي الإيراني.

ووفقاً لموقع "أكسيوس" (Axios)، يحاول الجانب القطري إقناع إيران بالسماح لمفتشي الأمم المتحدة بزيارة المنشآت النووية، التي تعرض العديد منها لأضرار جسيمة جراء ضربات أمريكية وإسرائيلية. ويمكن أن تشكل عمليات التفتيش هذه خطوة لبناء الثقة، قد تقابلها الولايات المتحدة بتخفيف العقوبات المفروضة على طهران.

وصرح مسؤول أمريكي لموقع "أكسيوس" بأن المطالب المتعارضة من كلا الجانبين أدت إلى تعثر التقدم في المفاوضات؛ إذ تصر الولايات المتحدة على ضرورة تقديم تنازلات في الملف النووي قبل استكمال المحادثات، بينما تطالب إيران -ضمن شروط أخرى- برفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على موانئها المطلة على مضيق هرمز، والإفراج عن أموالها المجمدة، وتخفيف العقوبات، وذلك قبل الخوض في أي نقاش حول البرنامج النووي.

ومع ذلك، نقل موقع "أكسيوس" عن مصدر دبلوماسي قوله إن الوسطاء القطريين كانوا على تواصل مع البيت الأبيض خلال محادثات يوم الجمعة، مشيراً إلى أنه "تم إحراز تقدم إيجابي". مارّون يمرون بجانب لوحة إعلانية كبيرة تحمل صورة المرشد الأعلى الراحل آية الله علي خامنئي في طهران، بتاريخ 26 أكتوبر 2026.وأضاف المصدر: "لا تزال المحادثات جارية في محاولة للتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران".