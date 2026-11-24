تلقت المغنية الإيرانية باراستو أحمدي اليوم الاثنين 74 جلدة، بعدما ظهرت من دون حجاب في حفل بُث عبر الإنترنت وانتشر على نطاق واسع. وعوقبت أحمدي، البالغة من العمر 29 عامًا، على خلفية حفل أقامته عام 2024 في خان دير غاتشين التاريخي، غنّت خلاله من دون غطاء للرأس، مرتدية فستانًا أسود طويلًا بلا أكمام.

وفقًا لتقرير «إيران إنترناشيونال»، مثُلت أحمدي وأربعة من أعضاء فريق إنتاجها، وهم سهيل فقيه نصيري، وأمين طاهري، وأمير علي بيرنيا، ومحسن لشکري، أمام مكتب المدعي العام في مدينة قم، حيث نُفذت أحكام الجلد. وشملت الإجراءات القضائية أيضًا ثلاثة أعضاء آخرين من فريق الإنتاج، ليبلغ إجمالي أعضاء الفريق الذين أُدينوا إلى جانب المغنية ثمانية.

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في يونيو، أصدرت محكمة في قم أحكامًا بحق أحمدي وأفراد الطاقم على خلفية العرض، الذي اعتبرته مخالفًا لـ«الأعراف القانونية والثقافية» في إيران. ووصفت المحكمة العرض بأنه «فاحش ومبتذل». وإضافة إلى الجلد، مُنع أحمدي وأفراد الطاقم الأربعة من مزاولة الأنشطة الفنية والموسيقية لمدة عامين، ومن مغادرة إيران للمدة نفسها، بتهمة إنتاج ونشر محتوى عبر الإنترنت وُصف بأنه «فاحش وغير أخلاقي».

في سبتمبر، رُفض استئناف المتهمين أمام محكمة الاستئناف دون عقد جلسة. وأفاد المحامي مصطفى نيلي بأن الدائرة 16 في محكمة استئناف محافظة قم أيدت الحكم وأحالته للتنفيذ. وكان أحد محامي المتهمين قد قال سابقًا لـBBC إن مجرد إقامة العرض لا يشكّل جريمة، وإن المحكمة أصدرت أحد أشد الأحكام الممكنة بشأن التهم الموجهة إليهم.

عُرض الحفل الذي كان محور القضية عام 2024، وحصد ملايين المشاهدات. وأدّت أحمدي خلاله، من بين أغنيات أخرى، الأغنية الوطنية «Az Khoone Javanane Vatan» ـ «من دماء شباب الوطن». وعند نشر الفيديو على يوتيوب، قالت المغنية: «أنا برستو، فتاة تريد أن تغني للناس». وحظي الفيديو بالكثير من التعليقات الداعمة، ووصفها بعض المستخدمين بأنها رمز للنضال من أجل حرية التعبير والاختيار.

أثار الحكم انتقادات من منظمات حقوق الإنسان والناشطين. ووصف معين خزالي، وهو محامٍ مختص بحقوق الإنسان، الحكم بأنه «ضد الإنسانية»، وقال إن العقوبة تشكّل تعذيبًا محظورًا بموجب الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب. وحذّرت منظمة العفو الدولية من أن عقوبة الجلد قاسية ولا إنسانية ومهينة، وتشكل انتهاكًا للحظر المطلق للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية.

فُرضت العقوبة في ظل استمرار إنفاذ إلزامية ارتداء الحجاب في إيران. وبموجب القانون الإيراني، تُلزم النساء والفتيات اللواتي تجاوزن سن البلوغ بتغطية شعرهن وارتداء ملابس طويلة وفضفاضة. وينص قانون «الحجاب والعفاف»، الذي أُقرّ عام 2024 لكنه لم يُطبّق رسميًا بعد، على عقوبات صارمة بحق من يُصنَّفون على أنهم يروّجون للعري أو عدم الاحتشام أو اللباس غير اللائق، منها الغرامات والجلد والسجن لفترات طويلة.

منذ وفاة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق في سبتمبر 2022، بعد اعتقالها للاشتباه في عدم ارتدائها الحجاب على النحو الصحيح، تظهر نساء كثيرات في إيران في الأماكن العامة من دون غطاء للرأس. وتتواصل الاحتجاجات ضد الحجاب الإجباري، بالتزامن مع موجات اعتقال وإجراءات عقابية من جانب السلطات. كما سبق أن واجهت المغنية أحمدي قيودًا فرضتها الأجهزة الأمنية، بعدما أدّت أغاني احتجاجية وأصدرت موسيقى شعبية من محافظة مازندران.