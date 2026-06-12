ما سبب غياب ولي العهد السعودي عن قمة G7 في فرنسا؟

اعتذر ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عن عدم المشاركة في أعمال قمة مجموعة السبع (G7) المقرر عقدها في مدينة إيفيان الفرنسية خلال الفترة من 15 إلى 17 يونيو الجاري.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد بعث رسالة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعرب فيها عن شكره للدعوة الموجهة إليه للمشاركة في القمة، موضحًا أن ارتباطات مسبقة حالت دون حضوره.

وأكد الأمير محمد بن سلمان في رسالته على عمق العلاقات الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية وفرنسا، متمنيًا النجاح لأعمال القمة وما ستسفر عنه من نتائج تخدم الاستقرار والتعاون الدولي.

وكان الرئيس الفرنسي قد أعلن في وقت سابق توجيه دعوات إلى عدد من قادة دول المنطقة، من بينهم أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إضافة إلى ولي العهد السعودي، للمشاركة في جانب من اجتماعات القمة.

ومن المتوقع أن تتناول المناقشات ملفات دولية وإقليمية عدة، في مقدمتها تداعيات التوترات في الشرق الأوسط، وأمن الطاقة العالمي، وتأثير أي اضطرابات محتملة في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز على الاقتصاد الدولي وأسواق النفط.

وتنعقد القمة هذا العام في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وما يرافقها من مخاوف بشأن استقرار إمدادات الطاقة العالمية، الأمر الذي دفع العديد من القوى الدولية إلى تكثيف تحركاتها الدبلوماسية لاحتواء الأزمة ومنع اتساع نطاقها.