الفساد في الناصرة: استجواب ثلاثة عناصر شرطة إسرائيلية بينهم قائد منطقة في ماحش

أصدر قسم التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحش) اليوم (الأربعاء) بيانًا للإعلام، جاء فيه أن فريق الكشف التابع للوحدة أوقف ثلاثة شرطيين للتحقيق، بينهم ضابط برتبة عقيد يشغل منصب قائد منطقة، وذلك بشبهة خرق الأمانة.

وفقًا للشبهات، الثلاثة أقاموا علاقات غير قانونية مع جهات إجرامية. التحقيق يُدار ضمن فريق تحقيق مشترك مع وحدة التحقيقات المركزية في الشمال، الذي عمل صباح اليوم أيضًا ضد كبار في منظمة الإجرام "بكري" وبلدية الناصرة.

في نهاية التحقيق أُطلق سراح الثلاثة بشروط مقيّدة، من بينها أيضًا الإبعاد عن محطات الشرطة ومدينة الناصرة. ووفقًا لوحدة التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحش)، لا يزال التحقيق جارياً.

بيان وحدة التحقيق مع الشرطة يأتي في أعقاب نشر قناة i24NEWS الذي أفاد بأنه خلال الليل نُفذت عدة مداهمات في مدينة الناصرة، حيث تم اعتقال كبار المسؤولين في منظمة الجريمة "بخاري" وفي البلدية.

POLICE SPOKEMAN

يُشتبه بأن المتورطين شاركوا بشكل فعّال في تحويل مبالغ ضخمة لأفراد منظمة "بكري"، وبذلك تسببوا في تدهور الوضع الاقتصادي لمدينة الناصرة وفي تراجع جودة حياة سكانها.