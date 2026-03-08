إيقاف جندي إسرائيلي بعد تخريبه نصب ياسر عرفات بالضفة الغربية
تم توثيق جندي في كتيبة تابعة للواء مناشيه وهو يخرب نصبا تذكاريا لياسر عرفات • أفاد الجيش الإسرائيلي أن الجندي تم توقيفه من عمله بعد عدم تصرفه وفق الإجراءات • التحقيق أُجري بمشاركة قائد لواء مناشيه
i24NEWS
دقيقة 1
دقيقة 1
أعلنت قوات الجيش الإسرائيلي عن توقيف جندي من كتيبة منشة عن الخدمة الاحتياطية، بعد أن تم توثيقه يوم السبت وهو يخرب نصبًا تذكاريًا يخص الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في قرية الزبابدة شمال الضفة الغربية.
شاهد الفيديو أدناه:
وذكر الجيش أن الجندي لم يتبع الإجراءات المتبعة، وتم إجراء تحقيق بمشاركة قائد الكتيبة. من جهتهم، أعرب مسؤولون في السلطة الفلسطينية عن صدمتهم من الحادث، فيما وصل محافظ جنين إلى الموقع، وأدان الفعل مؤكدًا على إصلاح الأضرار التي لحقت بالنصب التذكاري.
تلقت هذه المقالة 0 تعليق