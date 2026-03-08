إيقاف جندي إسرائيلي بعد تخريبه نصب ياسر عرفات بالضفة الغربية

أعلنت قوات الجيش الإسرائيلي عن توقيف جندي من كتيبة منشة عن الخدمة الاحتياطية، بعد أن تم توثيقه يوم السبت وهو يخرب نصبًا تذكاريًا يخص الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في قرية الزبابدة شمال الضفة الغربية.

شاهد الفيديو أدناه:

وذكر الجيش أن الجندي لم يتبع الإجراءات المتبعة، وتم إجراء تحقيق بمشاركة قائد الكتيبة. من جهتهم، أعرب مسؤولون في السلطة الفلسطينية عن صدمتهم من الحادث، فيما وصل محافظ جنين إلى الموقع، وأدان الفعل مؤكدًا على إصلاح الأضرار التي لحقت بالنصب التذكاري.