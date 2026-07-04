صاروخ تركي فرط صوتي يحقق إصابة دقيقة ويعزز طموحات أنقرة العسكرية

حققت الصناعات الدفاعية التركية تطوراً جديداً في برنامجها الصاروخي، بعد إعلان شركة “روكيتسان” نجاح تجربة إطلاق حي لصاروخ “تايفون – بلوك 3”، في اختبار وصف بأنه من أبرز الخطوات التقنية في مسار تطوير منظومات التسليح التركية.

وبحسب المعلومات المعلنة، استهدف الصاروخ خلال التجربة هدفاً بحرياً غير مأهول كان يتحرك في عرض البحر، وتمكن من إصابته بشكل مباشر، في خطوة تعكس تطور قدرات التوجيه والدقة في الأنظمة الصاروخية الحديثة.

وأشارت الشركة إلى أن الصاروخ زُوّد بأنظمة توجيه متقدمة تسمح له بتتبع الأهداف خلال المرحلة النهائية من مساره، ما يمنحه قدرة أكبر على إصابة أهداف متحركة بدقة عالية.

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ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها تطور مهم في قطاع الصناعات العسكرية التركية، إذ إن إضافة قدرات توجيه متقدمة إلى صاروخ باليستي يمكن أن توسع من استخداماته العملياتية، خاصة في البيئات البحرية.

كما تأتي التجربة ضمن جهود أنقرة لتطوير منظومات تسليح محلية وتقليص الاعتماد على الموردين الأجانب، في إطار استراتيجية أوسع لتعزيز القدرات الدفاعية والصناعات العسكرية الوطنية.

وخلال السنوات الأخيرة، كثفت تركيا استثماراتها في قطاع الصناعات الدفاعية، بما يشمل تطوير الطائرات المسيّرة ومنظومات الدفاع والصواريخ بعيدة المدى، في مسعى لتعزيز حضورها الإقليمي وقدراتها العسكرية.

ويأتي هذا التطور وسط متابعة إقليمية ودولية متزايدة للتقدم المتسارع في البرامج العسكرية التركية وتأثيراتها المحتملة على موازين القوى في المنطقة.