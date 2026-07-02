سوريا: قتلى وجرحى بعد هجوم تفجيري بمقهى قرب القصر العدلي في دمشق

وقع التفجير في مقهى يقع بالقرب من المبنى القضائي الرئيسي في العاصمة، مما أدى إلى إصابة المارة والزوار في المنطقة.

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تفجير قرب القصر العدلي في دمشق
تفجير قرب القصر العدلي في دمشقsocial networks

ارتفعت حصيلة ضحايا الانفجار الذي استهدف مقهى في العاصمة السورية دمشق إلى خمسة قتلى و16 مصابًا، وفق ما أوردته وسائل إعلام سورية.وبحسب قناة "الإخبارية" السورية، فإن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة جرى زرعها داخل الموقع، ما أدى إلى وقوع خسائر بشرية وإصابات متفاوتة.

قتلى وجرحى بتفجير مقهى تبناه داعش قرب القصر العدلي في العاصمة دمشق
قتلى وجرحى بتفجير مقهى تبناه داعش قرب القصر العدلي في العاصمة دمشق

وعقب الحادث، توجهت فرق الإسعاف والدفاع المدني إلى مكان الانفجار، بينما فرضت القوات الأمنية طوقًا حول المنطقة وبدأت تحقيقاتها لتحديد ملابسات الهجوم والجهات المحتملة التي تقف خلفه.

https://x.com/i/web/status/2072656121232306309

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الانفجار وقع في مقهى يقع بالقرب من المبنى القضائي الرئيسي في العاصمة - القصر العدلي ، مما أدى إلى إصابة المارة والزوار في المنطقة. وتؤكد المعلومات الأولية من موقع الحادث سقوط عدد من القتلى وعدد كبير من المصابين، الأمر الذي دفع فرق الطوارئ وقوات الأمن إلى تطويق المنطقة لإجلاء الجرحى إلى المستشفيات القريبة.

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