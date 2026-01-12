وزير الخارجية الإيراني يتهم: "الموساد مسؤول عن الاحتجاجات، ونتعرض لهجوم إرهابي ضدنا"

ادعى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي صباح اليوم (الإثنين) أن إيران تمتلك "أدلة وبراهين" على تورط الولايات المتحدة وإسرائيل في الاحتجاجات في البلاد. وبحسب قوله، فإن الموساد يتابع التظاهرات من خلال عملاء – وهم المسؤولون عن أعمال الشغب والقتل.

هذا وأشار عراقجي إلى أن إيران لا تقبل بتصريحات ترامب المتعلقة بتدخل أمريكي محتمل في الاحتجاجات. وادعى أن رئيس الولايات المتحدة هو الذي يدفع لزيادة عدد الضحايا: "لدينا أدلة على إطلاق نار استهدف قوات الأمن". وادعى وزير الخارجية أن القوات "تعاملت مع المتظاهرين بطرق سلمية".

وكالة نشطاء حقوق الإنسان الجديدة في إيران (HRANA) أفادت أنه خلال الاحتجاجات في الأسبوعين الأخيرين قُتل ما لا يقل عن 544 شخصاً واعتقل أكثر من 10 آلاف. وأضافت الوكالة أن المتظاهرين الذين تم اعتقالهم نُقلوا إلى السجون.

وزير الخارجية الإيراني أضاف وقال إن المرحلة القادمة للمحتجين هي "مرحلة العمليات الإرهابية". "ما يحدث الآن ليس مظاهرة بل حرب إرهابية ضد بلادنا، مسلحون أحرقوا 53 مسجداً، هددوا بإحراق محال تجارية وهاجموا أكثر من 10 سيارات إسعاف"، ادعى.