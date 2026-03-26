رئيس بلدية كريات شمونة يهاجم الحكومة: "أشعر أن الدولة تحاربني"

هاجم رئيس بلدية كريات شمونة أفيخاي شترن اليوم (الأربعاء) الحكومة في خطاب لاذع ألقاه خلال جلسة مع منتدى مديري الوزارات الحكومية. وقال: "لا يهم كيف سننهي الساحة في لبنان أو الساحة في إيران، إذا خسرنا مدينة في دولة إسرائيل - فهذه هي المرة الأولى التي تزول فيها مدينة في دولة إسرائيل"، وأضاف: "يوجد اليوم عشرة آلاف ساكن في كريات شمونة، وأنتم تتوقعون منهم بعد شهر أو لا تعرفون حتى بعد كم البقاء في هذا الواقع الكئيب؟ هل تعتقدون أنهم سيبقون هناك؟".

أضاف شتيرن"دائماً يقولون لي: 'هذا انتصار لحزب الله إذا تم إجلاؤهم' - يا جماعة، حزب الله سيقول إنه انتصر بغض النظر عن أي شيء. انتصاره سيكون إذا لم تبقى مدينة في دولة إسرائيل. ليس إذا تم إجلاؤهم أو لم يتم إجلاؤهم، هذا ليس اعتباري".

هاجم قائلاً: "إذا كان لدي 4700 شقة بدون تحصين معياري أو بدون تحصين على الإطلاق، أي نصر هذا؟ لم تهتموا بتحصينهم حتى الآن، فهل ستحصنونهم في الوقت الحقيقي؟ غير قادرين؟ أخرجوا الناس من الخطر! لا يرسلون جنديًا إلى المعركة بدون درع واقٍ، أليس كذلك؟ فلماذا تضعون المواطن في الجبهة بدون حماية؟ هذا هو الحد الأدنى، هذا أبجديات العلاقة بين الدولة والمواطن - أن توفروا لنا الأمان! لقد فشلتم!".

أضاف :"عندي بنت عمرها سنتين وبنت عمرها خمس سنوات وأنا مضطر أطلعها لنشاط لمدة ساعتين في الملجأ، وأنا أصلي في كل مرة بهذه الطريقة، وهكذا سكاننا يعيشون. هل أحد منكم يعرف ما معنى صاروخ في 0 ثانية؟ مع أطفال في البيت، مع معاقين، مع ذوي احتياجات خاصة، مع مسنين".

أكد شتيرن "كيف يتوقعون من الرجل من الأسبوع الماضي، الذي أصيب بصاروخ في الطابق الثالث وهو في سن الثمانين، أن يصل إلى الملجأ خلال عشر ثوانٍ؟ كيف توقعوا أن سائق الحافلة المسكين سيوقف الحافلة، وينزل الركاب ويصل إلى الحماية؟ هؤلاء هم مصابو الرأس الذين تعاملت معهم في الإصابات الأخيرة. ويجب أن نقول الحمد لله، خرجنا بأقل الخسائر. لو كانت تلك الحافلة مليئة بالناس، لكنت أمام حدث إصابات جماعية (أرن) بدون أي استجابة طبية حتى لأتمكن من معالجة هذا الحدث. بدون إخلاء جوي، بدون إسعاف مكثف".

وتسائل"قولوا لي، أنتم طبيعيون؟ ما نحن؟ أي نوع من المواطنين نحن؟ هل يجب أن أذهب وأطلب من حزب الله وقف إطلاق النار لكي أستطيع إخراجهم بطائرة هليكوبتر؟ هل يجب أن أتحدث مع حزب الله بدلاً من دولتي؟"، تابع، "وبكل جرأة يخرجون عبر القنوات: 'كريات شمونة حصلت على أموال ولا تعرف كيف تستفيد منها.' ها هم كل موظفي وزارة المالية، أي مال وصلني؟ أي مال وصلني؟ أنتم تعرفون بالضبط ما الذي يؤخره الوزير، أنتم تعرفون وكلكم تعرفون - هناك قرارات، ولا يوجد مال."

تطرق إلى قضية عدم إخلاء السكان من المدينة: "إخلاء، هدنات، انتعاش... قل لي، هل أنا أتعرض للخطر؟ هل يجب أن أتوسل ليومين في البحر الميت كي أُخرج مسنًا عمره 80 عامًا لا يستطيع إنقاذ حياته؟ هل فقدتم عقولكم؟ هذا أب وأم كل واحد منكم، هؤلاء أشخاص أسسوا وبنوا هذه الدولة."

"أحيانًا، أستيقظ كل صباح وأشعر وكأن دولة إسرائيل هي من تحاربني. ليس حزب الله أو إيران - أنا! لو أن المدير العام لوزارة الصحة كان يجلس معي بالأمس بعد أن عملت بجد ونجحت حيث فشل هو، وأحضرت سابع أكبر مستشفى في العالم كان جاهزًا للعمل معي، فقال لي: "لا، إنه كبير جدًا، لن أمنحه ترخيصًا". ذهبتُ وأحضرتُ إيخيلوف، فقال لي: "لا". أصدروا بيانًا "مشتركًا" بأننا جمعنا مستشفى رامبام معًا، وأنه سيعمل على مدار الساعة. هو أصدره بمفرده - إنه ليس بيانًا مشتركًا! ليس لديّ ردٌّ جاهز للعمل على مدار الساعة"، هكذا تابع حديثه.

اختتم شتيرن: "وهو يرفض بشدة أن يمنحني رعاية طبية، هذا المال الذي ساعدتموني في الحصول عليه بقرار الحكومة. ويقول لي أيضًا: 'طريقتي أو لا شيء'. كريات شمونة لا يوجد لها مبرر. 'أنتم 70 ألف شخص، ليست بحاجة إلى مركز طبي'. إذا واصلنا هكذا، أيضًا لن يبقى 70."