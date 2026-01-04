مظلوم عبدي: دمج قوات سوريا الديمقراطية في إطار عسكري موحّد يحقق شرعية دولية ويعزز اللامركزية

قال القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، إن دمج قواته ضمن إطار عسكري موحّد من شأنه أن يحقق جملة من النتائج السياسية والعسكرية المهمة على مستوى سوريا والمنطقة.

وأوضح عبدي أن هذه الخطوة ستؤدي إلى منح قوات سوريا الديمقراطية اعترافًا رسميًا ودوليًا، وضمان موقعها ضمن بنية الجيش السوري، بما يعزز شرعيتها على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف أن الدمج سيحوّل قوات سوريا الديمقراطية إلى قوة عسكرية نظامية تعمل وفق القوانين السورية، وتصبح جزءًا من المنظومة العسكرية الرسمية للدولة.

وأشار عبدي إلى أن هذه الخطوة من شأنها أيضًا إزالة المبررات التي تستخدمها تركيا للتدخل العسكري في شمال سوريا، ولا سيما في المناطق التي تنتشر فيها قوات سوريا الديمقراطية.

كما اعتبر أن دمج قسد في إطار وطني موحّد سيساهم في الانتقال من النظام المركزي إلى نموذج اللامركزية، بما يتيح للقوى المحلية إدارة شؤونها ضمن الإطار الوطني السوري.