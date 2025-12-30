مأساة في مصر : رجل مسن يلقى حتفه بعد هجوم ستة كلاب ضالة في بور سعيد

توفي رجل مصري يبلغ من العمر 75 عامًا، يُدعى محمود عباس محمد، من مدينة بورسعيد شمال شرق مصر، بعد تعرضه لهجوم من مجموعة كلاب ضالة أثناء عودته إلى منزله حاملاً كيسًا من اللحوم. الهجوم أسفر عن إصابته بجروح خطيرة، نقل على إثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة رغم محاولات الإنعاش.

ووفقًا لعائلته، وقع الحادث عندما مرّ المسن بالقرب من كلبة في الشارع، لتنهال عليه لاحقًا بقية الكلاب التي حاولت انتزاع كيس اللحوم منه، ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة في ذراعه وساقيه. أحد أصابعه تعرض للبتر جزئي، وتعرض لإصابات بالغة أخرى استدعت تدخلاً طبيًا عاجلًا.

وأوضحت ابنته، لمياء أن والدها تلقى العلاج الأولي في المستشفى، بما في ذلك تنظيف الجروح وإعطاء مسكنات وسيروم، لكنه أُخرج بعد ذلك لاستكمال العلاج في المنزل. وبعد عودته، تدهورت حالته الصحية بسرعة، حيث عانى من نزيف حاد، وأُعيد إلى المستشفى، لكن الفحوصات كشفت عن تمدد في الشريان الأبهر، وتوفي بعد فشل محاولات الإنعاش.

واعتبرت الأسرة أن خروج المسن من المستشفى بعد العلاج الأولي كان خطأ جسيمًا، وطالبت بالتحقيق في الإجراءات الطبية المتخذة.

ويثير الحادث غضبًا شعبيًا ومطالبات للرّقابة على ظاهرة الكلاب الضالة في المدن المصرية، حيث شددت الأسرة على ضرورة اتخاذ إجراءات تمنع تكرار مثل هذه الحوادث، مع التأكيد على عدم الرغبة في الإضرار بالحيوانات، بل تنظيم وجودها بعيدًا عن المناطق السكنية.