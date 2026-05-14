أعادت سوريا فتح سفارتها في العاصمة المغربية الرباط، خلال مراسم رسمية جرى فيها رفع العلم السوري فوق مقر البعثة الدبلوماسية، بحضور وزير الخارجية السوري والمغتربين أسعد حسن الشيباني ونظيره المغربي ناصر بوريطة.

وذكرت مصادر دبلوماسية أن إعادة افتتاح السفارة تأتي في إطار تحرك مشترك بين البلدين لإعادة تفعيل العلاقات الثنائية، وفتح قنوات التواصل السياسي والدبلوماسي بعد سنوات من التوقف.

وأكد الشيباني خلال المراسم أن هذه الخطوة تحمل دلالة سياسية مهمة، وتعكس رغبة دمشق في تطوير علاقاتها مع المغرب على أساس الحوار والتفاهم والتعاون المشترك، بما يخدم مصالح البلدين.

من جانبه، رحّب وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة بإعادة فتح البعثة الدبلوماسية السورية، معتبراً أنها خطوة تعكس إرادة مشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية، واستعادة قنوات التواصل بين البلدين.

وأشار بوريطة إلى أن بلاده مستعدة لمواكبة المرحلة الانتقالية في سوريا من خلال دعم قائم على الحوار والتعاون، مؤكداً التزام المغرب بمواقف داعمة لوحدة سوريا وسيادتها واستقرارها.

وتأتي هذه التطورات في سياق تحركات دبلوماسية إقليمية متزايدة لإعادة بناء العلاقات بين عدد من الدول العربية وتفعيل مسارات التعاون المشترك في مختلف المجالات.