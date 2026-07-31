التمرد في كتيبة جفعاتي: من بين أكثر من 100 مقاتل من لواء صبار الذين غادروا القاعدة أمس بعد الظهر - لا يزال جندي واحد فقط غائبا ولم يعد بعد. بالفعل يوم أمس بدأ قائد لواء جفعاتي، العقيد نتنئيل شماه، بمحاكمة المقاتلين الذين قادوا التمرد. في اللواء ينوون محاكمة كل واحد حسب درجة تورطه، مدة غيابه ودوره في الحدث.

كما نشرنا أمس، عشرات المقاتلين والقادة في كتيبة صبار التابعة لجفعاتي قرروا ترك قاعدة "سديه تيمان" عقب قرار القيادة العليا في الكتيبة بتخريب وتدمير رموز تابعة للفصائل تحتوي على محتوى ضد "الشباب" في إحدى الفصائل. قبل المغادرة، تركوا أسلحتهم في زاوية الفصيل. مع حلول المساء، عاد معظم المقاتلين - باستثناء فصيل قديم - إلى القاعدة.

كما ذكر، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يدّعون أن اللافتات احتوت على رسائل غير مقبولة تتعلق بتقليد "الصغيرات-القديمات" في الكتيبة: "قبل وقت قصير بدأ عدد من الجنود في كتيبة قتالية بالخروج من قاعدتهم دون إذن قادتهم؛ وذلك بعد قرار قائد الكتيبة إزالة لافتات مرتبطة بأحداث غير معيارية، من تقليد 'الصغيرات-القديمات' في الكتيبة. يتم التحقيق في الحدث والتعامل معه من قبل القادة. الحديث يدور عن حدث لا يتوافق مع قيم الجيش الإسرائيلي وما يُتوقع من جنوده".

ندد قائد لواء جفعاتي بالحادثة في رسالة للمقاتلين والقادة في اللواء: "القيم لا تُقاس فقط في ساحة المعركة. يتم اختبارها كل يوم من جديد، سواء في الروتين أو في اللحظات التي لا يوجد فيها نار من حولنا. أيها المقاتلون والقادة، لقد أثبتم في الحرب التزامكم بالمهمة. قاتلتم ببسالة، خاطرتم بحياتكم في جميع جبهات القتال وأظهرتم روح قتالية، رفاقية ومسؤولية هي أساس قوة الجيش الإسرائيلي. وبالذات من هذا التقدير والاحترام العميق، فإن الحادثة الانضباطية التي حدثت الآن في كتيبة تسابار هي حادثة خطيرة، لا مكان لها في الجيش الإسرائيلي عموماً ولا في لواء جفعاتي خصوصاً".

أضاف "من قاتل معًا تحت النار، من يثق بزميله في ساحة المعركة ومن يحمل روح جفعاتي، يُطلب منه أن يلتزم بنفس المعايير أيضًا في الروتين اليومي. لا يوجد فصل بين القيم التي تقودنا في القتال وبين سلوكنا في الحياة اليومية. في الجيش الإسرائيلي لا مكان للإخلال بالانضباط، أو سلطة القادة أو المعايير الأساسية التي يقوم عليها قوتنا المقاتلة. سيتم التعامل مع الحادث بكل الجدية من قبل القادة. وسيتم التعامل مع الأمر بمسؤولية واهتمام بالجنود، ولكن أيضًا انطلاقًا من التزام بوضع معايير واضحة وصارمة لا يمكن التنازل عنها. قوة لواء جفعاتي بُنيت على المهنية، والرفاقية، والانضباط، والثقة بين القادة والمقاتلين. لا نتنازل عن هذه الأمور، لا في القتال ولا في الحياة اليومية.