توثيق: قاصرون إسرائيليون يعتدون بوحشية على عامل أجنبي رفض إعطائهم سيجارة

قدمت الشرطة لائحة اتهام ضد عدد من القاصرين الذين هاجموا عاملًا أجنبيًا في بتاح تكفا وسط إسرائيل لأنه رفض إعطائهم سيجارة. في الأسبوع الماضي، في ساعات الليل، تم تلقي بلاغ عن اعتداء على عامل أجنبي في ممشى "ههجناه" في المدينة، بعد أن اقترب منه مراهقان وطلبا منه سيجارة، وعندما رفض، قاما بالاعتداء عليه باللكمات والركلات، ثم انضم إليهما مراهقون آخرون وقاموا حتى بتوثيق الحادثة. شاهدوا التوثيق العنيف في المشغل أعلاه.

بعد عمليات تمشيط سريعة في المنطقة، أوقف أفراد دورية الشرطة والشرطة البلدية أول مشتبه به وفقًا للوصف الذي تم تسليمه، ولاحقًا تم تحديد باقي المتورطين من خلال نشاط استخباراتي وتم اعتقالهم والتحقيق معهم. وبناءً على نتائج التحقيق، قُدّم أمس لائحة اتهام ضد ثلاثة من المتورطين إلى جانب طلب لتمديد اعتقالهم حتى انتهاء الإجراءات القانونية، بتهمة الاعتداء الذي تسبب بضرر حقيقي بشكل جماعي.

يُشار إلى أن أفراد الشرطة من محطة بتاح تيكفا نجحوا في إغلاق الدائرة، حيث عثروا بسرعة على بقية المتورطين وقدموا لائحة اتهام ضد اثنين آخرين من المشتبه بهم. وجاء في بيان الشرطة: "يدور الحديث عن حادثة عنف خطيرة قام خلالها القاصرون بالاعتداء على الضحية باللكمات والركلات، إلى جانب توثيق الفعل، وهي ظاهرة تعمل الشرطة على القضاء عليها".