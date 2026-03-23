توغل إسرائيلي جديد في درعا يعيد المخاوف من تصعيد على الحدود

تحركات عسكرية محدودة في ريف درعا دون اشتباكات وسط تصاعد المخاوف من توتر حدودي متجدد

i24NEWS
دقيقة 1
قوات الجيش الإسرائيلي في جنوب سوريا ليلاً، مارس 2025IDF Spokesperson

توغلت قوة عسكرية تابعة لـالجيش الإسرائيلي في منطقة وادي الرقاد غرب درعا، ضمن تحركات عسكرية مؤقتة شملت انتشار آليات وإقامة حاجز ميداني لفترة محدودة.

ووفق مصادر ميدانية للمرصد السوري لحقوق الإنسان، دخلت بعض الآليات إلى مواقع داخل المنطقة، فيما تمركزت أخرى على الطرقات والجسور المحيطة، قبل أن تنسحب لاحقًا باتجاه مناطق قريبة من الجولان المحتل دون تسجيل اشتباكات أو احتكاكات مع المدنيين.

وفي تطور متزامن، شهدت مناطق أخرى في ريف القنيطرة تحركات مشابهة لقوات إسرائيلية، شملت انتشارًا محدودًا لقوات مشاة في محيط سد رويحينة، في ظل غياب أي مواجهات ميدانية.

وتأتي هذه التحركات ضمن سلسلة من التوغلات الإسرائيلية المحدودة في المناطق الحدودية، والتي يرى مراقبون أنها تعكس استمرار التوتر الأمني في جنوب سوريا، مع غياب أي تعليق رسمي من الجانب السوري حتى الآن، وسط دعوات لمراقبة التطورات وتجنب التصعيد.

