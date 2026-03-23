توغل إسرائيلي جديد في درعا يعيد المخاوف من تصعيد على الحدود

توغلت قوة عسكرية تابعة لـالجيش الإسرائيلي في منطقة وادي الرقاد غرب درعا، ضمن تحركات عسكرية مؤقتة شملت انتشار آليات وإقامة حاجز ميداني لفترة محدودة.

ووفق مصادر ميدانية للمرصد السوري لحقوق الإنسان، دخلت بعض الآليات إلى مواقع داخل المنطقة، فيما تمركزت أخرى على الطرقات والجسور المحيطة، قبل أن تنسحب لاحقًا باتجاه مناطق قريبة من الجولان المحتل دون تسجيل اشتباكات أو احتكاكات مع المدنيين.

وفي تطور متزامن، شهدت مناطق أخرى في ريف القنيطرة تحركات مشابهة لقوات إسرائيلية، شملت انتشارًا محدودًا لقوات مشاة في محيط سد رويحينة، في ظل غياب أي مواجهات ميدانية.

وتأتي هذه التحركات ضمن سلسلة من التوغلات الإسرائيلية المحدودة في المناطق الحدودية، والتي يرى مراقبون أنها تعكس استمرار التوتر الأمني في جنوب سوريا، مع غياب أي تعليق رسمي من الجانب السوري حتى الآن، وسط دعوات لمراقبة التطورات وتجنب التصعيد.