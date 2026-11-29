أكد رئيس القائمة العربية الموحدة، منصور عباس، أن موقفه من حركة حماس وتصنيفها منظمة إرهابية لا يرتبط بتنازلات في إطار المفاوضات السياسية، مشدداً على أنه «لم يقدم شيئاً مجاناً».

وقال عباس، في مقابلة مع إذاعة «الناس»، إن هدف القائمة العربية الموحدة هو أن تكون شريكاً مؤثراً في حكومة تغيير، تعمل على تحسين أوضاع المجتمع العربي والدفاع عن حقوقه.

وأوضح أن إدراج تعريف حماس منظمة إرهابية جاء ضمن صيغة مشروع قانون لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر، وهو المشروع الذي صوّت عليه أعضاء الكنيست العرب.

ورداً على الانتقادات التي اعتبرت تصريحاته جزءاً من مفاوضات سياسية، قال عباس: «سترون أنني لم أقدم شيئاً مجاناً»، مؤكداً أن موقفه لا يرتبط بأي تنازلات سياسية.

وتأتي تصريحات عباس في ظل المفاوضات الجارية بشأن تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، والنقاش حول دور الأحزاب العربية وإمكانية تقديمها دعماً برلمانياً لحكومة التغيير.