أبلغت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهراف ميارا، اليوم الخميس، محامي المستشار المقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي، يوناتان أوريخ، بقرارها تقديم لائحة اتهام ضده بعد جلسة الاستماع، في إطار ما يُعرف بـ "فضيحة بيلد".

وبحسب القرار، سيُتهم أوريخ بمخالفات تشمل تسريب معلومات سرية بقصد الإضرار بأمن الدولة، وتسريب معلومات سرية، وحيازة معلومات سرية، إضافة إلى إتلاف أدلة. وتقول الجهات القضائية إن "فضيحة بيلد" هي قضية يُشتبه فيها بتسريب معلومات أمنية حساسة إسرائيلية سرية إلى صحيفة بيلد الالمانية خلال حرب غزة، للتأثير على الخطاب العام خلال فترة حساسة.

في المقابل، نفى أوريخ ومحاموه الاتهامات المنسوبة إليه، معتبرين أن القرار لا يستند إلى الأدلة، ومؤكدين أن براءته ستثبت أمام القضاء، فيما أثار القرار ردود فعل سياسية متباينة داخل إسرائيل. وتعتبر هذه المسألة أحد أهم المسائل الخلافية بين نتنياهو والمستشارة القضائية للحكومة.