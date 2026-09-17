خطط لتفجير مبنى شركة هايتك.. لائحة اتهام خطيرة ضد رجل إطفاء خطط لتنفيذ هجمات

تم اليوم (الخميس) تقديم لائحة اتهام إلى المحكمة في اللد ضد مصطفى عيسى، البالغ من العمر 20 عامًا من كفر قاسم، بتهمة ارتكاب مخالفات ضد أمن الدولة بدافع قومي. على مدار نحو عام ونصف، خطط عيسى لتنفيذ عملية من خلال زرع عبوة ناسفة أو إسقاطها بواسطة طائرة مسيرة - ولهذا الغرض، تطوع في خدمات الإطفاء والإنقاذ، كما نُشر لأول مرة في i24NEWS.

عيسى قرر أن يركز الهجوم على مزرعة خوادم الكمبيوتر التابعة لشركة "أمدوكس" في رعنانا، تقديرًا منه أن الإضرار بها سيسبب ضررًا سياسيًا واقتصاديًا بالغًا لدولة إسرائيل. كجزء من الاستعداد لتنفيذ الهجوم، قام بتنزيل أدلة وملفات وفيديوهات تناولت تصنيع وسائل قتالية وعبوات ناسفة وأنماط عمل "ذئب منفرد"، والتي استخدمها كمادة تدريب وإرشاد.

من لائحة الاتهام يتبين أيضًا أن عيسى حاول تركيب عبوة ناسفة من خلال خلط مواد قابلة للاشتعال مع محتويات ألعاب نارية ومفرقعات كان قد اشتراها، وفي حالة أخرى أعد خليطًا من الكبريت والفحم ومواد أخرى. بعد أن فشل التجربة، قام بإتلاف الخليط. وبالتوازي مع ذلك، اشترى طائرة مسيرة وإكسسوارات تتيح ربط العبوة بالطائرة، واطلع على مواد تعليمية حول تركيب عبوات على طائرات مسيرة، وذلك من أجل تنفيذ مخططه.

مفوض الإطفاء والإنقاذ لإسرائيل، إيال كاسپي، تطرق الأسبوع الماضي إلى القضية الأمنية التي كُشِفت في i24NEWS: "وفقاً للتقارير، يتم فحص شبهة خطيرة لدعم نشاط إرهابي والتخطيط لعمليات من قبل ذلك المتطوع. وبالنظر لطبيعة وحساسية التحقيق، يتم التعامل مع الحدث من قبل جهاز الأمن العام (الشاباك) وكذلك من قبل شرطة إسرائيل. وفي ضوء خطورة الشبهات، أطلب توضيح الأمور بدقتها وإطلاعكم حول الإجراءات التي اتخذت في هيئة الإطفاء والإنقاذ لإسرائيل".