تصاعد الجريمة في المجتمع العربي بإسرائيل: 50 قتيلًا منذ بداية 2026 وأغلب الجرائم بلا حل

i24NEWS
دقيقة 1
توثيق مقلق من مدينة طمرة : مسلحون يطلقون النار نحو منازل دون رادع- صورة ارشيفية
شهد المجتمع العربي في إسرائيل تصاعدًا ملموسًا في أعمال العنف والقتل خلال الشهر ونصف الأخير، حيث ارتفع عدد ضحايا القتل منذ بداية العام إلى 50 حالة، مقارنة بـ31 حالة خلال الفترة نفسها من عام 2025.

نهاد علي يوضح دوافع التحرك في المجتمع العربي : "هذه صرخة ضد شعب يُذبح بالعنف"

آخر ضحايا العنف كان جميل ذياب والذي قُتل بإطلاق نار يوم الاثنين في مدينة طمرة شمال البلاد، بعد أن أصيب في رأسه، ما أسفر عن وفاته على الفور. الشرطة باشرت عمليات البحث والتحري عن الجناة المحتملين. يُعتقد أن الحادث مرتبط بثأر دموي بعد مقتل وفاء عواد (55 عامًا) قبل يومين.

في تطورات منفصلة، قُتل صباح الاثنين في أم الفحم كل من أحمد أبو غزالة وابنه عبد القادر، بعد أن أُطلق النار على سيارتهما التي انقلبت عدة مرات، فيما عُثر على سيارة محترقة يُشتبه بأنها تعود للمنفذين. كما قتل شابان آخران في الناصرة وشمال النقب خلال عطلة نهاية الأسبوع.

محاميد يكشف خطة للاستنهاض ويحث الحكومة على حماية المجتمع العربي

من بين 50 حالة قتل، لم يتم حل سوى أربع جرائم، ما يعكس تحديًا كبيرًا في مكافحة العنف داخل المجتمع العربي. 

