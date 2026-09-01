تركيا تتحدى إسرائيل في سوريا.. توغل عسكري وبناء جسر فوق الفرات

في خطوة تعكس تصاعد النفوذ التركي داخل سوريا، دخلت قوات تركية خلال نهاية الأسبوع إلى عمق محافظة دير الزور شرقي البلاد، وأقامت جسرًا عائمًا فوق نهر الفرات، في تحرك وقع على بعد نحو 180 كيلومترًا من الحدود التركية-السورية، دون تسجيل رد عسكري إسرائيلي.

وبحسب تقرير نشره موقع "ميدل إيست آي"، عملت القوات التركية بالتنسيق مع الجيش السوري، وأقامت الجسر في منطقة الميادين، قبل أن تختبر قدرته على تحمل عبور مركبات مدرعة، فيما حلقت مسيّرات تركية فوق المنطقة لتوفير الحماية وجمع المعلومات الاستخباراتية.

ويأتي التحرك بعد أسابيع فقط من إعلان إسرائيل أنها لن تسمح لتركيا بتعزيز وجودها العسكري في سوريا والتقدم جنوبًا. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد حذر أنقرة عقب الغارة الإسرائيلية على قاعدة أبو الظهور الجوية، الواقعة على بعد نحو 70 كيلومترًا من الحدود التركية.

ويرى خبراء أن إسرائيل تتعرض لضغوط أمريكية لمنع التصعيد مع تركيا، بينما تشير تقديرات أمنية إسرائيلية إلى أن الخط الأحمر الحقيقي لا يتعلق بالمسافة الجغرافية، بل بطبيعة الوجود العسكري التركي، مثل نشر أنظمة دفاع جوي ورادارات متطورة أو إقامة قواعد دائمة قد تحد من حرية عمل سلاح الجو الإسرائيلي.