تمرين "الكبريت والنار": بدأ الجيش الإسرائيلي مساء اليوم (الجمعة) اختباراً مفاجئاً لرئيس الأركان لاختبار جاهزية الجيش الإسرائيلي لمواجهة أي طارئ على الحدود الأردنية. ومن المقرر أن يبدأ التمرين خلال الساعات القادمة ويستمر حتى الظهر.

هدف التمرين هو اختبار مستوى الجاهزية والاستعداد لدى الجيش الإسرائيلي لمجموعة من السيناريوهات العملياتية المفاجئة، مع تدريب القيادات والقوات على جميع المستويات - من رئاسة الأركان وحتى القوات العاملة في الميدان. خلال التمرين سيتم تفعيل عدة سيناريوهات تُحاكي أحداثًا مفاجئة، بهدف اختبار كيفية عمل القوات.

كجزء من ذلك، ستلاحظ حركة نشطة لقوات الأمن الإسرائيلية، وطائرات، ومركبات في منطقة فنادق البحر الميت وفي جميع أنحاء الحدود الشرقية. لا يوجد خطر من حدث أمني. ممثلو مراقب الجيش الإسرائيلي منتشرون حالياً في القواعد ويفحصون نشاط القوات.

التمرين يُقام كجزء من جدول التمارين لشعبة العمليات، مع تدريب وتطبيق الخطط العملياتية لجيش الدفاع الإسرائيلي. هذا التمرين تم تحديده مسبقًا كجزء من جدول تمارين شعبة العمليات لعام 2026.