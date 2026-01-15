جريمة مروعة في إسرائيل: مقتل المستشارة التربوية وفاء حصارمة ضمن تصاعد العنف بالمجتمع العربي

قُتلت صباح اليوم الخميس وفاء محمود بدران حصارمة (35 عامًا)، أم لطفلين، جراء إطلاق نار استهدف سيارتها في بلدة البعنة شمال إسرائيل. وقد أعلن عن وفاتها بعد وقت قصير، فيما نجا الطفلان اللذان كانا برفقتها دون إصابات.

وفتحت الشرطة تحقيقًا موسعًا وبدأت عمليات تمشيط للعثور على المشتبهين، فيما يُنظر إلى الحادث كجزء من نزاع دموي داخل عائلة حصارمة.

وتأتي هذه الجريمة ضمن النزاع المستمر بين أفراد عائلة حصارمة في المنطقة، الذي بدأ بخلافات بين شبان منذ سنوات وأسفر عن مقتل عدد من أفراد العائلة.

وكانت وفاء حصارمة تعمل مستشارة للتربية الخاصة في مدارس محلية، فيما قُتل زوجها محمود حصارمة قبل أربع سنوات في حادث إطلاق نار بمدينة نهاريا، ضمن ذات النزاع العائلي.

ويُعكس الحادث استمرار ارتفاع العنف في المجتمع العربي منذ بداية العام الجاري، حيث قُتل 17 شخصًا خلال أسبوعين فقط، واليوم سجل أول حالة وفاة لامرأة هذا العام. وفي العام الماضي، بلغ عدد القتلى 255 شخصًا بينهم 21 امرأة، مقارنة بـ244 قتيلًا في العام السابق، ما يشير إلى تصاعد ملحوظ في النزاعات العائلية والعنف المجتمعي خلال السنوات الأخيرة.