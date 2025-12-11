لماذا تريد قناة معارضة ايرانية فتح مكتب لها في سوريا؟

أعلن تنظيم معارض إيراني يمثل الأقلية العربية في إيران، خلال الأيام الأخيرة، أنّ القناة الفضائية التابعة له والتي تبث من بلجيكا، تخطط لافتتاح مكاتب لها في سوريا في ما وصفه بـ "خطوة استراتيجية" لتوسيع نشاطه الإعلامي في المنطقة.

حتى اللحظة، لم تُصدر السلطات السورية موافقتها على الطلب، إلا أنّ الإعلان أثار اهتمامًا واسعًا وأعاد تسليط الضوء على فتور العلاقات بين طهران ودمشق عقب سقوط نظام بشار الأسد وصعود الحكومة الجديدة برئاسة أحمد الشرع، المعروفة بموقفها المتشدد تجاه إيران.

ويُمثّل العرب الأهواز – أو الأهوازيون – أقلية عربية كبيرة في إيران، يقدَّر عددها بعدة ملايين وتقيم في محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد، وهي منطقة تعد بؤرة احتجاجية ضد النظام الإيراني.

وقال عارف الكعبي، رئيس اللجنة التنفيذية لدولة الأحواز والمقيم في بلجيكا، في تصريحات لـ"هيئة البث الرسمية الإسرائيلية "كان" :"الشعب السوري وقيادته يعرفون جيدًا طبيعة النظام الإيراني وأهدافه. نبحث عن أي منصة تمكّننا من إيصال صوت الشعب الأحوازي المظلوم."

وبشأن غياب الموافقة السورية حتى الآن، أكد الكعبي أن القرار يعود بالكامل للسلطات السورية، مضيفًا:"لا أعتقد أن سوريا ستخضع لضغط إيراني. نحن ملتزمون بالقوانين السورية الخاصة بالإعلام ولا نتدخل في شؤون أي دولة."

وأوضح أن العديد من القنوات تمتلك مكاتب في دمشق، مشيرًا إلى أن قناة الأحواز تُعَد جزءًا من المشهد الإعلامي الفضائي العالمي ولا تخرق القانون الدولي.