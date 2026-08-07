صفر بقرار حكومي: أربعة عشر ألف طالب في السويداء مهددون بخسارة مستقبلهم

علامةُ صفرٍ لم تكن نتيجةَ إجابةٍ خاطئة، بل نتيجةَ غيابٍ فرضته سياساتُ حكومة أحمد الشرع على طلاب السويداء، عبر ترتيباتٍ امتحانيةٍ جعلت الوصول إلى قاعات الاختبار شبه مستحيل.

فمع صدور نتائج الشهادات العامة في سوريا، ظهر الصفر أمام أسماء آلاف الطلاب الذين لم يتمكنوا من تقديم امتحاناتهم، فيما تُقدّر مصادر محلية عدد المتضررين بما يقارب أربعة عشر ألف طالب من شهادتي التعليم الأساسي والثانوي.

بدأت الأزمة عندما رفضت حكومة دمشق إجراء الامتحانات داخل المحافظة، وقررت نقل المراكز الامتحانية إلى جرمانا وصحنايا والأشرفية في ريف دمشق، معتبرةً أن القرار جاء بسبب غياب الظروف الأمنية واللوجستية المناسبة في السويداء، ومعلنةً توفير وسائل النقل والإقامة للطلاب.

لكن حملة «حقنا نتعلم» تتهم الحكومة بفرض شروط تعجيزية صُمّمت عمليًا لمنع الطلاب من التقدم إلى الامتحانات، عبر إلزامهم بالسفر لساعات على طريق وحيد وغير آمن، والمبيت خارج محافظتهم، والتسجيل المسبق للاستفادة من النقل والإيواء، رغم إعلان مديرية تربية السويداء جاهزيتها لاستضافة الامتحانات.

هذه الظروف أدت إلى تراجع نسبة المشاركة إلى ما بين أربعة وخمسة في المئة فقط.

وبعد ظهور علامة الصفر في النتائج، واصلت الحملة وقفاتها الأسبوعية، مطالبةً بدورة امتحانية استثنائية ورسمية داخل السويداء، بإشراف وزارة التربية.

وبين الاتهامات المتبادلة وغياب الحل، يخشى آلاف الطلاب ضياع عام دراسي آخر، فيما تبقى أحلامهم الجامعية معلّقة بقرار لم يصدر بعد.