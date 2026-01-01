إسرائيل تدرس بناء سجن محاط بالتماسيح: ضباط يزورون مزرعة بعد اقتراح بن غفير

فريق من مصلحة السجون، برئاسة نائب مفوض المصلحة، وصل اليوم (الخميس) للقيام بجولة في مزرعة التماسيح في حمات جادير. الأمر لا يتعلق بيوم ترفيهي، بل بجولة تعليمية لغرض إنشاء السجن المخطط له من قبل وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، والذي من المخطط أن يُحاط بالتماسيح، مستوحى من النموذج الأمريكي للرئيس دونالد ترامب.

خلال جولة في محمية حيمات جادير، تعلّم نائب المفوض وفريقه كيفية التعامل مع التماسيح. تجدر الإشارة إلى أن هذا مجرد اختبار مبدئي في هذه المرحلة.

بحسب نموذج ترامب، يقع السجن الأمريكي في منتزه إيفرجليدز الوطني بولاية فلوريدا، وهو مكان توجد فيه تماسيح بشكل طبيعي، لكنها ليست بالضرورة محاطة بجدران. ومن المفترض أن يخلق خطر الهروب من السجن رادعاً بين السجناء.

فكرة إنشاء سجن محاط بالتماسيح طُرحت في اجتماع عُقد بين الوزير بن غفير ومفوض مصلحة السجون كوبي يعقوبي، في ظل زيادة الدوافع لدى السجناء الأمنيين للهروب من السجن. اليوم، وكما ذُكر، البرنامج يتقدم خطوة إلى الأمام من حيث دراسة التعامل مع التماسيح التي ستحيط بالسجن المخطط له.