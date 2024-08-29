بعد نجاته من أكثر من عملية اغتيال: إسرائيل تعلن عن اغتيال ’أبو شجاع’ قائد كتيبة طولكرم

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم عن اغتيال قائد كتيبة طولكرم في مخيم نور شمس محمد جابر والمعروف باسم "أبو شجاع" خلال تبادل إطلاق نار الليلة (بين الأربعاء الخميس) مع مقاتلي القوات الخاصة "اليمام" والذين عملوا بتوجيهات من الشاباك، ويأتي ذلك خلال العملية العسكرية الواسعة التي أطلقها الجيش الإسرائيلي قبل يومين بعدد من المدن والمخيمات في الضفة الغربية، وقتل معه ثلاثة مسلحين آخرين، فيما اعتقلت القوات الإسرائيلية اثنين آخرين

وذكر البيان إنه خلال العملية التي نفذتها قوات الأمن الإسرائيلية في طولكرم بقيادة لواء كفير تم اغتيال الأربعة واللذين وفقا للبيان اختبأوا داخل مسجد. وجابر كان متورطا بعمليات كثيرة، وأيضا بتوجيهات عملية إطلاق نار في شهر حزيران/يونيو الماضي، والذي قتل فيه الإسرائيلي أمنور مختار، وذلك بالتخطيط لعمليات آخرى. وأصيب خلال تبادل إطلاق النار مقاتل من اليمام بصورة طفيفة ونقل بعدها لتلقي العلاج.

وأضاف البيان أن العملية جرت بناء على توجيهات استخباراتية دقيقة من الشاباك، وعندها دخل مقاتلو اليمام قرابة الساعة ال04:00 فجرا قرب المسجد في مخيم نور شمس، ونفذوا إجراء "طنجرة الضغط" على المبنى وقاموا باغتيال الأربعة.

Israel Police

ويشار إلى أن "أبو شجاع" كان أحد أكبر المطلوبين للسلطات الإسرائيلية في الضفة الغربية خلال السنوات الأخيرة، وهو ناشط في حركة الجهاد الإسلامي ، وقام بتوجيه العديد من العمليات، وأسس كتيبة في نور شمس تعتبرها إسرائيل من الأخطر في المنطقة، وقاد عدد من كبير من النشطاء مع استقطابه لعدد كبير من الشبان.

ونجا أبو شجاع أكثر من مرة من محاولات اغتيال إسرائيلية عديدة، الأمر الذي منحه مكانة كبيرة (بصورة مشابهة لإبراهيم النابلسي)، وفقط هذا الأسبوع أعلن أن إسرائيل نفذت ضربة جوية ضد "غرفة عمليات" في منزله واغتالت عدد من النشطاء الكبار. وتقدر المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن عملية اغتياله هامة، كما أنها تبعث برسالة إلى الميدان.

بعد الاغتيال نشرت كتيبة جنين التابعة للجهاد الإسلامي بيانا بصفحتها في تلغرام استذكرت فيه أنه في 19 من شهر أبريل/نيسان الأخير نشر الإعلام الإسرائيلي بيانا عن موت جابر، لكن بعد ساعات أبو شجاع نفسه بعث رسالة صوتية قال إنه لا يزال على قيد الحياة ويقاتل بثبات. مع ذلك، أعلنت كتيبة جنين بالنسبة لليوم إنه "نعلن بقلب مثقل وفاة القائد محمد جابر ’أبو شجاع’. كتيبة طولكرم التي ينتمي إليها أبو شجاع لم تنشر أي شيء حتى الآن. كما أفاد تقرير فلسطيني أن الحصار الذي استمر لاعتقاله استمر 18 ساعة.