المتحدث باسم الشرطة يهاجم يائير غولان: "يتحدث كأحد أكبر أعداء إسرائيل"

هاجم المتحدث باسم الشرطة، العقيد آريه دورون، رئيس حزب "الديمقراطيين" يائير غولان، في مقابلة على أثير اذاعة الجيش الإسرائيلي. وقال: "يائير غولان يبدو كأحد أكبر أعداء إسرائيل وأكثرهم إضراراً بقوات الأمن".

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أضاف دورون"هذا الشخص لا يمكنه أن يقف ويهدد شرطة إسرائيل والمفتش العام للشرطة" وتابع. "هناك شعور بأنه وقع في حب النهج الذي يسيء إلى لابسي الزي الرسمي في دولة إسرائيل. بعد أن تحدث عن 'دولة عاقلة' وأساء لمقاتلي الجيش الإسرائيلي، اختار الآن الإساءة إلى لابسي الزي الرسمي في شرطة إسرائيل، والهدف في نهاية المطاف هو جمع الأصوات. تصريحه عن المفتش العام ورئيس الشاباك يُسمع كأحد أكبر أعداء إسرائيل الذين يسيئون لأبطال إسرائيل، وليس للمرة الأولى - فهو يستخدم كلمات قاسية تجاه لابسي الزي الرسمي ورؤساء أجهزة الأمن الذين يعملون ليلاً ونهاراً من أجل الحفاظ على مواطني إسرائيل. يجب أن يخجل ويشعر بالعار."

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هادار ريجولسكي (الديمقراطيين)، عضوة مجلس بلدية تل أبيب-يافا، هاجمت مجددًا: "الهجوم الذي شنه الناطق باسم الشرطة ضد يائير جولان هو تجاوز للخط الأحمر ودليل إضافي على أن شرطة إسرائيل، تحت قيادة وزير الأمن القومي بن غفير، هي ذراع سياسية. الناطق باسم الشرطة، الذي يشغل منصبًا عامًا، لا يمكنه مهاجمة رؤساء المعارضة. في واقع سليم، كنت سأدعو الوزير المسؤول لإقالته. في الواقع الحالي، مع فقدان القيم والمعايير، لا توجد فرصة لحدوث ذلك."