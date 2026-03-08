شاهدوا لحظة تحييد مسيرة عالقة على شجرة في كريات شمونة بواسطة روبوت

وقع حادث غير مألوف في كريات شمونة مساء الجمعة، حيث علقت طائرة مسيرة أُطلقت من لبنان في شجرة، وتم تحييدها بواسطة روبوت تابع للشرطة وسط دويّ الإنذارات. وقد رُفع الروبوت بواسطة رافعة في عملية هندسية للتعامل مع الطائرة المسيرة التي علقت بين الأشجار في شارع رئيسي بالمدينة الشمالية.

في ختام عملية تحييد معقدة وطويلة استغرقت عدة ساعات مساء يوم الجمعة، تمكن خبراء المتفجرات في الشرطة من تحييد الخطر وإزالته. الطائرة المسيرة، التي تم رصدها وهي عالقة بين أغصان شجرة عالية، حملت رأسًا حربيًا متفجرًا كان يشكل خطرًا فوريًا على المنطقة. عمل خبراء المتفجرات باحترافية وبرباطة جأش، مستخدمين وسائل تكنولوجية متقدمة، لمنع حدوث انفجار غير مسيطر عليه في قلب حي سكني.

خلال العملية التي جرت تحت تقييم مستمر من قبل قائد منطقة الشمال، اللواء مئير إلياهو، قام خبراء المتفجرات بمناورة هندسية استثنائية. باستخدام رافعة، تم رفع روبوت تفكيك المتفجرات إلى ارتفاع كبير حتى وصل إلى نقطة التماس مع الطائرة بدون طيار. الروبوت، الذي كان يتم التحكم فيه عن بُعد من قبل خبراء المتفجرات، حيّد الرأس الحربي المتفجر بينما كان على الشجرة، ثم تم إنزاله بأمان مع الشحنة التي تم تحييدها إلى الأرض من جديد.

أُديرت العملية المعقدة وسط إغلاق محكم للمنطقة وإغلاق شارع 90، حيث عملت قوات الشرطة بتنسيق كامل مع جميع أجهزة الطوارئ والأمن. بعد انتهاء مهمة تحييد (الجسم المشبوه) وتطهير الساحة من قبل خبراء المتفجرات، زال الخطر على سلامة الجمهور وأعيد فتح الطرقات أمام الحركة من جديد.