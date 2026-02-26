مودي يوقع 16 اتفاقية مع نتنياهو… شراكة استراتيجية وثقافية وزراعية تاريخية

اختتم رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي زيارته الرسمية لإسرائيل، حيث شهدت مراسم ختامية توقيع 16 مذكرة تفاهم بين البلدين بحضور رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

وشملت الاتفاقيات مجالات متعددة مثل الثقافة، الابتكار، والزراعة، بما في ذلك استخدام الطائرات المسيرة المدنية، تبادل بيانات الأقمار الصناعية، ونقل المعرفة في تقنيات الزراعة الحديثة. كما تم توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مركز أبحاث وابتكار في الهند يشمل برامج تدريبية للمشرفين، تبادل الخبراء، وتعاون أكاديمي.

في كلمته، أعرب نتنياهو عن تأثره بالزيارة وذكر موقفًا شخصيًا قائلاً: "التقيت بزوجتي سارة لأول مرة في مطعم هندي وكان الطعام رائعًا". من جانبه، شكر مودي نتنياهو على الاستقبال الحار وأشاد بالتاريخ الطويل للعلاقات بين الشعبين، مؤكدًا على أن الشراكة بين الهند وإسرائيل "تعتمد على قيم ديمقراطية وإنسانية عميقة".

وأضاف مودي أن العلاقات الآن تُرفع إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، مؤكداً على دعم الهند لإسرائيل في مواجهة الإرهاب، وتعاطفها مع ضحايا الأحداث الأخيرة، وكذلك دعمها لجهود السلام، بما في ذلك اتفاقيات أبراهام، ومشدداً على ضرورة العمل من أجل الاستقرار والسلام في المنطقة.