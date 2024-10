كتاب جديد يكشف عن اتفاق سري بين الرئيس الفرنسي ماكرون وحزب الله، هذا مضمونه

يزعم كتاب صدر في فرنسا عام 2022 بعنوان “الإليزيه ،وزارة الخارجية الفرنسية ووكالة المخابرات الفرنسية – أسرار حرب النفوذ الاستراتيجي” للباحثين كريستيان شينولت وجورج مالبرونو، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عقد صفقة مع منظمة حزب الله – بموجبها، يتغاضى عن أسلحتها وعملية تسليح التنظيم، وفي المقابل سترمم شركة فرنسية مرفأ بيروت – الذي دمره انفجار في آب/أغسطس 2020.

وعلى هذه الخلفية تجدر الإشارة - أن مصدر فرنسي قال لـi24NEWS اليوم (الأربعاء) أنه على الرغم من التوترات بين ماكرون ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، فإن فرنسا وإسرائيل تواصلان إجراء حوار مستمر بين إسرائيل ولبنان - وأن فرنسا تجري حواراً معيناً مع حزب الله.

وهكذا، نشر أحد مؤلفي الكتاب، جورج مالبرونو، على حسابه X صورة لصفحات من الكتاب، يذكر فيها الحادثة المثيرة.

وتوسع مالبورونو في المنشور: "فائدة التحدث مع حزب الله. في صيف عام 2020، بعد وقت قصير من الانفجار في ميناء بيروت، تم إبرام صفقة سرية بين فرنسا وحزب الله، قال ماكرون في نهايتها إنه "سيغض الطرف" عن سلاح حزب الله وفي المقابل ستفوز الشركة الفرنسية CMA-CGM المملوكة لرجل الأعمال رودولف سعادة - الذي رافق الرئيس في زيارته - بمناقصة تجديد مرفأ بيروت".

في صفحة الكتاب المعروضة في X، مكتوب إنه في النهاية"فازت الشركة الفرنسية CMA-CGM أخيرًا بهذا العقد - بفضل حزب الله".

https://x.com/i/web/status/1848379852799242296