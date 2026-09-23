توثيق حصري: اللحظات الأولى مباشرة بعد مقتل فاطمة الرجبي

صالح عثمان، البالغ من العمر 60 عامًا من القدس الشرقية، هو المشتبه به في اختطاف وقتل فاطمة الرجبي الأسبوع الماضي، وهي أيضًا من القدس الشرقية. رئيسة قسم الجريمة، لي عياش في القناة العبرية، عرضت في النشرة الرئيسية لـ i24NEWS العبرية توثيقًا جديدًا يظهر عثمان بعد الجريمة المزعومة، وهو يستخدم بطاقة ائتمان الرجبی لسحب نقود.

من تفاصيل التحقيق يتبين أن هناك معرفة سابقة بين عثمان والرجبي. ووفقًا للشبهات، فإن خلفية الجريمة هي دين بمئات آلاف الشواقل. تشتبه الشرطة بأن عثمان اختطف الرجبي، وفي مرحلة معيّنة في الطريق قام بقتلها، وبعد ذلك أحضر جثمانها بالقرب من منزلها في حي الطور.

في نهاية خمسة أيام من البحث عن الرجبي، سلّم عثمان نفسه للشرطة. خلال التحقيق اعترف المشتبه به بالأفعال، وأعاد تمثيل جريمة القتل. كما ادعى خلال التحقيق أنه كان مخمورًا وقت ارتكاب الجريمة.

كما يمكن النشر أنه في التوثيق الأخير للرجبي تظهر وهي تصعد إلى سيارة عثمان، التي كانت تستخدم كسيارة عمله بصفته فنيًا، الأمر الذي ساعد المحققين في الوصول إلى هوية عثمان. تم تمديد اعتقال عثمان.