توثيق حصري: اللحظات الأولى مباشرة بعد مقتل فاطمة الرجبي

في توثيق كاميرات المراقبة بالقرب من مسرح جريمة قتل فاطمة الرجبي، يمكن رؤية المشتبه به في الجريمة وهو يستخدم بطاقة الائتمان الخاصة بالضحية لسحب نقود •

لي عياش
لي عياش ■ مراسلة لشؤون الشرطة في القناة العبرية
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التوثيق الأخير للقتيلة من القدس فاطمة الرجبي
التوثيق الأخير للقتيلة من القدس فاطمة الرجبيi24NEWS

صالح عثمان، البالغ من العمر 60 عامًا من القدس الشرقية، هو المشتبه به في اختطاف وقتل فاطمة الرجبي الأسبوع الماضي، وهي أيضًا من القدس الشرقية. رئيسة قسم الجريمة، لي عياش في القناة العبرية، عرضت في النشرة الرئيسية لـ i24NEWS العبرية توثيقًا جديدًا يظهر عثمان بعد الجريمة المزعومة، وهو يستخدم بطاقة ائتمان الرجبی لسحب نقود.

من تفاصيل التحقيق يتبين أن هناك معرفة سابقة بين عثمان والرجبي. ووفقًا للشبهات، فإن خلفية الجريمة هي دين بمئات آلاف الشواقل. تشتبه الشرطة بأن عثمان اختطف الرجبي، وفي مرحلة معيّنة في الطريق قام بقتلها، وبعد ذلك أحضر جثمانها بالقرب من منزلها في حي الطور.

توثيق خاص لقاتل الحاجة فاطمة الرجبي وهو يسحب نقود من حسابها بعد الجريمة
توثيق خاص لقاتل الحاجة فاطمة الرجبي وهو يسحب نقود من حسابها بعد الجريمة

في نهاية خمسة أيام من البحث عن الرجبي، سلّم عثمان نفسه للشرطة. خلال التحقيق اعترف المشتبه به بالأفعال، وأعاد تمثيل جريمة القتل. كما ادعى خلال التحقيق أنه كان مخمورًا وقت ارتكاب الجريمة.

كما يمكن النشر أنه في التوثيق الأخير للرجبي تظهر وهي تصعد إلى سيارة عثمان، التي كانت تستخدم كسيارة عمله بصفته فنيًا، الأمر الذي ساعد المحققين في الوصول إلى هوية عثمان. تم تمديد اعتقال عثمان.

تسير في الشارع وتركب الحافلة : التوثيق الأخير لفاطة الرجبي قبل مقتلها واختطافها
تسير في الشارع وتركب الحافلة : التوثيق الأخير لفاطة الرجبي قبل مقتلها واختطافها
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