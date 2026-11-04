إحباط مخطط لتنفيذ هجوم كبير في المسجد الأقصى.. اعتقال شاب من القدس الشرقية

نشر لأول مرة: أُحبط هجوم ضخم في الحرم القدسي، وفق ما كشفت مساء اليوم (الأربعاء) رئيسة قسم الأخبار الجنائية بالقناة العبرية لي عياش . وعُلم أيضًا أن المشتبه به شاب يبلغ من العمر 19 عامًا من القدس الشرقية، قرر تنفيذ الهجوم بعدما اطّلع على محتوى يتعلق بهجوم السابع من أكتوبر، ورأى في ذلك "واجبًا دينيًا".

كما ذُكر، خطط الشاب البالغ من العمر 19 عامًا، والذي يقيم في بيت حنينا، لتنفيذ هجوم مزدوج عند باب الأسباط وفي الحرم القدسي. وكُشفت التفاصيل خلال تحقيق مشترك للشرطة الإسرائيلية وجهاز الشاباك، اعترف فيه بأنه خطط لوضع حقيبة تحتوي على عبوة ناسفة عند باب الأسباط. ثم خطط لدخول باحات الحرم القدسي بعد الانفجار وإطلاق النار على مدنيين وعناصر شرطة.

وعُلم أيضًا أن قرار الخروج لتنفيذ الهجوم اتُّخذ بعد اطّلاعه على محتوى يتعلّق بهجوم السابع من أكتوبر، إذ رأى في ذلك "واجبًا دينيًا". وكان هدفه قتل أكبر عدد ممكن من الأشخاص والفرار من المكان.

كجزء من التحضيرات، كان يتفقد أسبوعيًا كاميرات المراقبة وانتشار القوات في المنطقة أثناء توجهه إلى صلاة الجمعة. وبالتوازي، نزّل أدلة لصنع المتفجرات، وبحث في الشبكة المظلمة عن بائعي أسلحة. وفي الشهرين اللذين سبقا اعتقاله في سبتمبر الماضي، بدأ يتدرب على فنون القتال في نادٍ بالعيساوية، بهدف "القتال بالأيدي العارية عند المواجهة" إذا تعثرت خطته في أي مرحلة.

أدلى مقربون منه بشهادات تدينه، إذ روى أحدهم أنه تحدث معه عن "رغبته في الموت شهيدًا" وحاجته إلى حزام ناسف. وشهد أحد معارفه الآخرين بأن المشتبه به طلب منه تصنيع مواد متفجرة. وقد أدلى معارفه بشهادات تدينه خلال التحقيق؛ فروى أحدهم أنه تحدث معه عن رغبته في الموت شهيدًا وحاجته إلى أحزمة ناسفة، فيما شهد آخر بأنه طلب منه تصنيع مادة متفجرة.