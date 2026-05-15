بعد الفشل في القمة الثلاثية في واشنطن: الجولة الثالثة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان تُفتتح مساء الخميس بشكل رسمي في الولايات المتحدة، حيث يشارك فيها لأول مرة أيضًا ممثلون من الجيش الإسرائيلي وهيئة الأمن القومي إلى جانب السفير الإسرائيلي يحيئيل لايتر. مراسل الشؤون السياسية في القناة العبرية، جاي عزرئيل، نشر لأول مرة تفاصيل المشروع التجريبي الذي سيعرضه السفير الإسرائيلي.

كما ذكر، علمت i24NEWS أن لايتر سيعرض أمام اللبنانيين، خلال جولة المحادثات، مشروعاً تجريبياً لمعالجة تهديد حزب الله، بموجبه ستحدد الفرق المشتركة منطقة محددة توضع فيها خطة لنزع سلاح التنظيم. كما سيعملون على حل قضية الحدود البرية و14 النقاط المختلف عليها.

بالمقابل، أكد مصدر إسرائيلي في حديث مع i24NEWS أن انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان ليس مطروحًا على الطاولة حاليًا، في حين من المتوقع أن يطالب اللبنانيون من جانبهم بتمديد وقف إطلاق النار.

وفي هذا السياق، قال سفير إسرائيل في الولايات المتحدة في وقت سابق اليوم إن "إسرائيل مستعدة لمسار سياسي أوسع مع لبنان، بشرط نزع سلاح حزب الله". وأضاف: "سنعمل مع الحكومة اللبنانية لتحديد منطقة معينة ووضع خطة لنزع سلاح حزب الله منها".

"إسرائيل مستعدة لمسار سياسي أوسع مع لبنان، بشرط نزع سلاح حزب الله"، شدد، "إسرائيل ترى أن الملف اللبناني ليس منفصلاً عن الجهود الأمريكية تجاه إيران". وبحسب قوله، فإن أحاديث الحكومة اللبنانية عن نزع السلاح جنوب نهر الليطاني بعيدة عن الواقع.

كما هو معروف، يشارك في المحادثات من الجانب اللبناني سيمون كرم، السفير اللبناني السابق في الولايات المتحدة، الذي سيرأس الوفد، السفيرة اللبنانية الحالية ندى حمادة معوض، والملحق العسكري اللبناني في الولايات المتحدة. من الجانب الإسرائيلي سيرأس الوفد السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة د. يحيئيل لايتر، المسؤول الكبير في مجلس الأمن القومي يوسف درازنين، رئيس شعبة الاستراتيجية في الجيش الإسرائيلي العميد أميحاي ليفين، والقائم بأعمال الملحق العسكري في واشنطن.

من الجانب الأمريكي سيدير المحادثات السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي، مستشار وزير الخارجية روبيو مايكل نيدهام، والسفير الأمريكي في لبنان مايكل عيسى.