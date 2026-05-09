بعد الإفراج عنه.. معن عبد الحق يفجر مفاجأة: “كنت أكره بشار الأسد طوال حياتي”

خرج الفنان السوري معن عبد الحق عن صمته عقب الإفراج عنه من قبل السلطات السورية، موضحاً أن توقيفه مؤخراً جاء على خلفية شجار مع أحد الأشخاص في مكان عام، نافياً أن تكون القضية مرتبطة بمواقفه السياسية أو بدعمه السابق للنظام السوري.

وقال عبد الحق، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن عناصر الأمن العام السوري تعاملوا معه “باحترام وبشكل أكثر من رائع”، معرباً عن أمله بأن يحظى جميع السوريين بالمعاملة ذاتها خلال المرحلة المقبلة.

وفي تصريحات أثارت تفاعلاً واسعاً، أكد الفنان السوري أنه كان “يكره الرئيس السوري السابق بشار الأسد طوال حياته”، مشيراً إلى أن عدداً من الفنانين السوريين اضطروا خلال السنوات الماضية إلى الظهور إعلامياً وتقديم مواقف داعمة للنظام خوفاً على حياتهم، بحسب تعبيره.

كما كشف عبد الحق أنه كان يحتفظ بالعلم السوري داخل منزله، وأنه شارك في ثلاث مظاهرات ضد النظام السابق، لافتاً إلى أنه عاش لفترات طويلة تحت تهديد الاعتقال وفي حالة خوف مستمرة.

ووجّه الفنان السوري رسالة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، أشاد فيها بما وصفه بـ“الكرم ونبل الأخلاق والحرص على حماية سوريا وشعبها”، مؤكداً أنه سيمنحه صوته في حال إجراء انتخابات رئاسية مستقبلية.

وتأتي هذه التصريحات بعد يومين من توقيف عبد الحق في دمشق، إثر شجار وقع في أحد الأماكن العامة، وفقاً لما أوردته وسائل إعلام سورية.

وكانت منصات التواصل الاجتماعي قد تداولت خلال الأيام الماضية شائعات تفيد بأن توقيف الفنان السوري جاء بسبب مواقفه المؤيدة للنظام السابق وانتقاداته المتكررة لبعض الفنانين المعارضين، قبل أن ينفي عبد الحق تلك الروايات بشكل مباشر.