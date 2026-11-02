هل تقترب المواجهة في درعا؟ تحركات أردنية وحشود عسكرية على الحدود السورية

في ظل التطورات المتسارعة والميدانية على الحدود السورية، تشهد منطقة الجنوب السوري تحولات استراتيجية وأمنية بالغة الخطورة، تتسم بتضاعف العمليات العسكرية والتوغلات الإسرائيلية بحجج أمنية مختلفة. وفي هذا السياق، قدم الصحافي من الجولان عطا فرحات قراءة تحليلية دقيقة وميدانية للمشهد الراهن، كاشفاً عن أرقام ومعطيات تتعلق بتفريغ الجنوب السوري، وتنامي القواعد العسكرية الإسرائيلية، بالتزامن مع التحركات وحشود الحدود الأردنية السورية.

توصيف الضيف ومداخلته الرئيسية

شخّص فرحات الوضع في الجنوب السوري باعتباره "منطقة إعادة هندسة عسكرية وديموغرافية"، مؤكداً أن التوغلات الإسرائيلية تضاعفت بشكل ملحوظ خلال الشهر الأخير لتصل إلى 182 توغلاً، وسط غياب أي اعتراض سوري جاد سوى بيانات تنديد خجولة، مما يعكس وجود تفاهمات وترتيبات مسبقة تهدف إلى جعل الجنوب السوري خالياً من الجيش والسلاح الثقيل.

طفرة التوغلات الإسرائيلية وتفريغ الجنوب من الجيش السوري

أشار فرحان إلى أن التوغلات الإسرائيلية في الشهر الأخير ازدادت وتضاعفت مقارنة بالأشهر السابقة، لتبلغ حصيلتها 182 توغلاً. وربط هذه العمليات بثلاثة محاور رئيسية تتضمن: قيام السلطات بسحب كافة الفرق العسكرية من الجنوب السوري وخاصة منطقة درعا (عملية تفريغ للجيش)، والتحركات العسكرية الإسرائيلية المتصاعدة بحجج أمنية تتمثل في ملاحقة خلايا ومجموعات متطرفة، بالتوازي مع زيادة كثافة القصف والاستهدافات اليومية.

إجراءات أمنية مشددة وحركة نزوح نحو دمشق

سلط التقرير الضوء على الواقع الميداني القاسي الذي يعيشه الأهالي في درعا والجنوب، حيث فرض الجيش الإسرائيلي قيوداً صارمة تشمل منع سير أكثر من ثلاث سيارات معاً، إلى جانب نصب الحواجز الطيارة والتفتيشات الدقيقة. وأدى هذا التصعيد إلى بدء موجات نزوح ملحوظة من درعا باتجاه العاصمة دمشق، في ظل مساعٍ لإفراغ المنطقة سكانيًا وعسكريًا.

الحشود الأردنية على الحدود واستعدادات لعملية واسعة

وفيما يتعلق بالحدود الأردنية السورية، لفت الضيف إلى استمرار العمليات العسكرية الأردنية والحشود الكبيرة على الحدود. وأوضح أن هذه التحركات لا تقتصر على ضبط عمليات التهريب فحسب، بل تمثل إجراءً استباقياً وحماية للحدود تحسباً لعملية عسكرية إسرائيلية واسعة النطاق باتت قريبة في درعا، مما يفسر إغلاق الحدود ودفع حركة النزوح الداخلية نحو دمشق بدلاً من الأراضي الأردنية.

تكريس السيطرة وتثبيت القواعد الدائمة

ختم فرحان تحليله بالتأكيد على أن هذا التصعيد يمثل تنفيذًا عملياً لاتفاقيات سابقة (مثل تفاهمات مطلع العام في باريس)، والتي تقتضي بأن يكون الجنوب السوري خالياً من الجيش والسلاح الثقيل تحت سيطرة عسكرية إسرائيلية. مشيراً إلى أن إسرائيل باتت تمتلك 9 قواعد ثابتة ممتدة من جبل الشيخ وحتى درعا، تعلن بوضوح أنها لن تنسحب منها طالما غاب الجيش السوري واقترنت المنطقة بالمخاطر الأمنية والجماعات المسلحة.

تؤكد المعطيات والتحليلات الميدانية أن الجنوب السوري يعيش مرحلة حرجة من إعادة الترسيم الميداني والسياسي، حيث تتكامل التوغلات المتسارعة والإجراءات الصارمة مع غياب التواجد العسكري الرسمي، مما ينذر بوقوع عمليات عسكرية أوسع تُعيد رسم ملامح النفوذ والسيطرة في المنطقة الحدودية برمتها.