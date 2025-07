استعدادا لـ "هجوم كبير": الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء لسكان بمدينة غزة

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي في بيان نشره على حسابه على منصة"إكس"، اليوم الجمعة، "في ضوء استخدام حركة حماس للمناطق المدنية لأعمال عدائة ، سوف يهاجم الجيش الإسرائيلي المنطقة بقوة شديدة جداً، (سكان منطقة مدينة غزة في بلوكات 783, 784)، وتابع "من أجل امنكم، أخلوا المنطقة بشكل فوري".

