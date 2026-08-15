أمطار غزيرة نادرة في شهر أغسطس تضرب إسرائيل وتحطم أرقامًا قياسية، سيول جارفة تجتاح صحراء البحر الميت

أمطار غزيرة نادرة في أغسطس/آب الجاري تضرب إسرائيل، محطمةً الأرقام القياسية، ومسببةً فيضاناً هائلاً في صحراء يهودا. بدا وكأن إسرائيل قد فقدت إيقاع فصولها لفترة وجيزة يوم السبت، حيث هطلت أمطار غزيرة على أجزاء من البلاد في منتصف أغسطس، محطمةً بذلك رقماً قياسياً في هطول الأمطار، ومسببةً ما وصفته دائرة الأرصاد الجوية الإسرائيلية بأنه أول فيضان صيفي مسجل في مجرى مائي بصحراء يهودا.

وكانت مدينة القدس من بين المدن التي استفادت من هذا التباين المناخي، حيث هطلت أمطار غزيرة على أجزاء من العاصمة والتلال المحيطة بها بعد الظهر. وأظهرت صور الرادار بقعة مطر كثيفة مباشرة فوق المدينة، بينما وردت أنباء عن حدوث فيضانات في بعض الأحياء.

وسجلت الأرقام الأكثر إثارة في مدينة معاليه أدوميم القريبة، حيث سجلت محطة تابعة لدائرة الأرصاد الجوية الإسرائيلية 11 مليمتراً من الأمطار في ساعة واحدة، وهو رقم قياسي جديد لشهر أغسطس في المنطقة. وارتفع المجموع لاحقاً إلى 15 مليمتراً، مع ورود أنباء عن حدوث فيضانات في المدينة، واستدعاء فرق الإنقاذ لمساعدة السكان المتضررين.

وحققت هذه الأمطار الصيفية إنجازاً نادراً في صحراء يهودا. بدأ تدفق المياه عبر وادي أوغ، شمال البحر الميت، فيما وصفه مدير دائرة الأرصاد الجوية، الدكتور أمير جفعاتي، بأنه أول فيضان يُسجّل هناك في هذا الوقت من العام. وكانت السلطات قد أصدرت تحذيرات من فيضانات مفاجئة لمنطقة الصحراء والبحر الميت قبل هذه الظروف الجوية غير المعتادة.

بدأ هطول الأمطار في شمال إسرائيل حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر، ثم امتدّ إلى محيط القدس بعد دقائق، ضمن نظام جوي غير معتاد في منتصف أغسطس/آب، أثّر بشكل رئيسي على المناطق الشرقية من البلاد. وقد لا تنتهي هذه الظاهرة بعد، إذ يُتوقع هطول المزيد من الأمطار على شرق إسرائيل ابتداءً من عصر الأحد، بينما من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة أكثر مع بداية الأسبوع.