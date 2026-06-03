رحّب المرصد السوري لحقوق الإنسان بتصريحات وزير الداخلية السوري أنس خطاب بشأن ملاحقة المتورطين في الجرائم والانتهاكات الجسيمة، داعياً إلى تحويل هذه التصريحات إلى خطوات عملية تضمن محاسبة جميع المسؤولين وفق القانون والمعايير الدولية.

وأكد المرصد في بيان أن تحقيق العدالة يتطلب إجراءات قضائية شفافة ومستقلة، بعيداً عن أي اعتبارات سياسية أو تمييزية، محذراً من استغلال ملفات الاعتقالات في الخطاب الإعلامي والسياسي بما قد يؤثر على مسار العدالة والمساءلة.

وشدد على رفض أي خطاب تحريضي يستهدف مكونات مجتمعية بعينها، معتبراً أن المسؤولية الجنائية فردية ولا يجوز تحميلها لأي جماعة أو فئة بشكل جماعي.

كما دعا المرصد إلى الكشف عن مصير عدد من الناشطين والشخصيات الحقوقية الذين ما زالوا في عداد المفقودين، وفي مقدمتهم رزان زيتونة وسميرة الخليل وعبد العزيز الخير وخليل معتوق، مطالباً بمحاسبة المسؤولين عن اختفائهم.

وطالب أيضاً بتحقيق العدالة في قضية مقتل هفرين خلف، مؤكداً أن العدالة الانتقالية الحقيقية لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال محاسبة جميع مرتكبي الانتهاكات دون استثناء، وترسيخ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان في سوريا.