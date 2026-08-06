ارتفعت حصيلة ضحايا التفجير الذي استهدف، اليوم، سيارة نقل داخلي (سرفيس) عند مفرق الروضة في مدينة جرمانا بريف دمشق إلى نحو 16 شخصًا بين قتيل وجريح، وفق حصيلة أولية، بينما تواصل فرق الإسعاف والدفاع المدني عمليات نقل المصابين وإخلاء موقع الانفجار.

وأفادت مصادر محلية بأن الانفجار أسفر عن مقتل شخصين على الأقل، إضافة إلى إصابة عدد آخر بجروح متفاوتة، فيما أشارت التقارير إلى أن الحصيلة تبقى غير نهائية مع استمرار أعمال الإنقاذ.

وفي أعقاب الهجوم، تداولت منصات إعلامية بيانًا منسوبًا إلى جماعة تطلق على نفسها اسم "منبر أنصار الرسول" أعلنت فيه مسؤوليتها عن التفجير.

ولم تصدر السلطات السورية حتى الآن أي تأكيد رسمي بشأن صحة هذا الادعاء أو هوية الجهة التي تقف وراء الهجوم، فيما تواصل الجهات المختصة تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث.

وجاء التفجير بعد ساعات من صدور بيان عن وجهاء وأهالي مدينة جرمانا شدد على أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية ووحدة الأراضي السورية، وهو تزامن أثار اهتمامًا بشأن توقيت العملية وخلفياتها المحتملة، دون وجود مؤشرات رسمية تربط بين الحدثين.

ويأتي هذا الانفجار بعد أقل من شهر على تفجيرين وقعا في محيط وزارة السياحة بالقرب من فندق الفورسيزن وسط العاصمة دمشق، وأسفر آنذاك عن سقوط قتلى وجرحى.

وتسلط هذه الحوادث الضوء على استمرار التحديات الأمنية التي تواجه المناطق المدنية في سوريا، في وقت تواصل فيه السلطات تحقيقاتها لتحديد المسؤولين عن الهجوم الأخير، وسط دعوات إلى كشف ملابساته ومحاسبة المتورطين.