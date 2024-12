الجمعة الأولى لسقوط بشار الأسد: احتفالات حاشدة في ساحة الأمويين بدمشق، والبشير"خزائن الدولة خاوية"

شهدت الجمعة الأولى لسقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد في ساحة الأمويين في دمشق، اليوم الجمعة، مظاهرة شعبية حاشدة، احتفالاً بسقوط نظام بشار الأسد.

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال السورية، محمد البشير، في مقابلة مع صحيفة «كوريري دي لا سيرا» الإيطالية: «إن خزائن الدولة خاوية، بعد أن التهم النظام وحده كل شيء" وعن الأهداف الرئيسة الثلاثة التي تعتزم حكومته تحقيقها، قال البشير، إن "أولها استعادة الأمن والاستقرار في جميع المدن السورية، لأن المواطنين أنهكهم الظلم والاستبداد، ولا بد من استعادة هيبة الدولة، بما يتيح للناس العودة إلى أعمالهم وحياتهم الطبيعية"

فيما نشرت إدارة العمليات العسكرية، التابعة لفصائل المعارضة المسلحة، عناصر لتأمين الاحتفالات، بالتزامن مع توافد السوريين إلى ساحة الأمويين في العاصمة دمشق، بعد أداء صلاة الجمعة الأولى، عقب الإطاحة بالأسد.

