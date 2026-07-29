رئيس الشاباك يحذر: تصاعد محاولات تهريب الأسلحة من مصر إلى غزة

وافق مجلس الوزراء السياسي-الأمني (الكابنيت ) هذا الأسبوع على إدخال القوة الدولية إلى قطاع غزة. كشف مراسل الكنيست في القناة العبرية، عميئيل يرحي، مساء اليوم (الأربعاء) عن التحذيرات التي أطلقها رئيس الشاباك دافيد زيني خلال النقاش الدراماتيكي.

حذر زيني قائلاً: "هناك العديد من محاولات التهريب بين مصر وغزة"، وأضاف: "يُمنع وجود أي قوة غير الجيش الإسرائيلي بين الخط الأصفر وحدود مصر".

قال رئيس الشاباك: "استراتيجية حماس هي القول نعم بشكل ظاهري، وهو في الحقيقة لا، من أجل كسب الوقت ودفعنا للقيام بإجراءات إعادة إعمار دون تنفيذ نزع السلاح."