الصفقة التاريخية مع اليونان.. المساعي الفرنسية لإفشالها وأهميتها الاستراتيجية

أبرمت اليونان، اليوم الاثنين، صفقة ضخمة مع إسرائيل لشراء منظومة دفاع جوي متعددة الطبقات، بقيمة تتجاوز 10 مليارات شيكل، في واحدة من أكبر صفقات تصدير الصناعات الدفاعية في تاريخ إسرائيل.

وجرى توقيع الصفقة في مقر وزارة الأمن الإسرائيلية في تل أبيب، بحضور كبار المسؤولين في وزارة الدفاع وشركتي رفائيل والصناعات الجوية الإسرائيلية (IAI).

وتحمل الصفقة اسم "درع أخيل" في اليونان، وتهدف إلى إنشاء شبكة دفاع جوي متكاملة قادرة على التعامل مع مجموعة واسعة من التهديدات، بدءًا من الطائرات والمسيّرات، مرورًا بصواريخ كروز، وصولًا إلى الصواريخ الباليستية.

وتشمل الصفقة منظومات "مقلاع داود" (David's Sling) وBARAK MX وSPYDER، إضافة إلى رادارات متعددة المهام من طراز MMR، ومنظومة قيادة وسيطرة وطنية جديدة ستتولى تنسيق مختلف قدرات الدفاع الجوي اليونانية.

وبموجب اتفاق إضافي، ستشتري اليونان أيضًا منظومات DRONE DOME من شركة رفائيل بقيمة تقارب 92 مليون شيكل، بهدف حماية مواقع استراتيجية من الطائرات المسيّرة وتعزيز قدرات الدفاع الحالية.

وتأتي الصفقة بعد نحو ثلاث سنوات من المفاوضات، وسط جهود من دول أخرى للتأثير على قرار أثينا، من بينها فرنسا التي سعت إلى دفع اليونان لشراء أنظمة دفاع جوي فرنسية. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد زار اليونان في محاولة لتعزيز فرص بلاده في هذا الملف.

وبالتزامن مع الصفقة، اتفقت إسرائيل واليونان على تعزيز التعاون الصناعي والأمني، بما في ذلك نقل المعرفة والتكنولوجيا إلى الصناعات الدفاعية اليونانية، في إطار توسيع التعاون بين البلدين.

وتكتسب الصفقة أهمية تتجاوز الجانب الاقتصادي، إذ تنظر إليها إسرائيل باعتبارها خطوة استراتيجية لتعزيز العلاقات مع اليونان، خصوصًا في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والتنافس على النفوذ في شرق البحر المتوسط، بما في ذلك التوتر المتزايد بين إسرائيل وتركيا.

وقال وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن إسرائيل واليونان "تتقاسمان مصالح استراتيجية مشتركة وتواجهان تحديات إقليمية مشتركة"، مؤكدًا أن البلدين سيواصلان تعميق التعاون الدفاعي والاستراتيجي بينهما.

من جهته، وصف المدير العام لوزارة الأمن الإسرائيلية الصفقة بأنها "محطة استراتيجية" في العلاقات الأمنية بين البلدين، مشيرًا إلى أنها تعكس الثقة المتزايدة بالتكنولوجيا الإسرائيلية والخبرة العملياتية لأنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية.

كما اعتبر رئيس شركة رفائيل، البروفيسور يوفال شتاينيتس، أن الصفقة تمثل محطة مهمة في العلاقات الدفاعية بين إسرائيل واليونان، مشيرًا إلى أن اليونان ستكون ثاني دولة أوروبية تشتري منظومة "مقلاع داود".

أما رئيس الصناعات الجوية الإسرائيلية بوعز ليفي، فأكد أن الشركة وسّعت في السنوات الأخيرة نشاطها في اليونان بالتعاون مع شركاء محليين، مشيرًا إلى قدرات أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية في مواجهة تهديدات مختلفة، ومن بينها الصواريخ الباليستية.

وتعكس الصفقة، وفق وزارة الأمن الإسرائيلية، تنامي الطلب الدولي على أنظمة الكشف والاعتراض الإسرائيلية، كما تشكل دفعة إضافية لصناعة الدفاع الإسرائيلية وتوسيع خطوط الإنتاج والمخزونات وتعزيز التعاون العسكري مع الدول الحليفة.