اعتُقل أحد سكان شمال إسرائيل للاشتباه في أنه خطط لقتل زوجته على خلفية خلاف نشب بينهما. ووفقًا للشبهات، أخبر الرجل ChatGPT أيضًا بنيته ارتكاب الجريمة، وهي معلومات وصلت إلى جهات إنفاذ القانون وأدت إلى فتح تحقيق بشأنه.

تحرك أفراد شرطة المنطقة الشمالية إثر معلومات أشارت إلى نوايا المشتبه به العنيفة وإلى مخاوف من إلحاقه الأذى بزوجته. وخلال العملية، وصل أفراد الشرطة إلى منزل المشتبه به وألقوا القبض عليه. كما ضبطوا عدة أجهزة إلكترونية من منزله، قد يستخدمها المحققون لفحص المراسلات والمعلومات ذات الصلة في إطار التحقيق.

أُحضر المشتبه به إلى جلسة في محكمة الصلح في كريات شمونة، التي أمرت بتمديد توقيفه ثلاثة أيام لاستكمال التحقيق.