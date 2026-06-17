تقرير أممي يدق ناقوس الخطر.. مليار طفل يواجهون تهديدات مناخية متزامنة

حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" من تصاعد التأثيرات المناخية على الأطفال حول العالم، مؤكدة أن نحو 1.1 مليار طفل، أي ما يقارب نصف أطفال العالم، يواجهون ثلاثة أخطار مناخية متداخلة على الأقل، في مؤشر يعكس اتساع تداعيات التغير المناخي وتحولها إلى أزمة إنسانية متفاقمة.

أخطار متزامنة تهدد الأطفال

وبحسب تقرير "مخاطر المناخ على الأطفال 2026" الذي نشرته المنظمة، فإن الجفاف والحرارة الشديدة وموجات الحر تُعد أكثر التهديدات المناخية انتشاراً، بينما يتعرض معظم أطفال العالم لخطر مناخي واحد على الأقل.

التقرير يشير إلى أن التهديد لا يقتصر على الظواهر المناخية المنفصلة، بل يتمثل في تداخل عدة أخطار في الوقت ذاته، الأمر الذي يزيد من صعوبة المواجهة ويضاعف التأثيرات الصحية والإنسانية على الأطفال، خاصة في الدول الفقيرة والهشة.

الأطفال الأكثر هشاشة أمام التغير المناخي

وأكدت "يونيسف" أن الأطفال أكثر عرضة للتأثر بالتغيرات المناخية مقارنة بالبالغين، بسبب طبيعة أجسامهم الأكثر حساسية للحرارة والجفاف والأمراض المرتبطة بالمناخ.

وأوضحت المنظمة أن أجسام الأطفال ترتفع حرارتها بسرعة أكبر، كما أنهم يتعرقون بكفاءة أقل ويتنفسون بوتيرة أسرع، إضافة إلى حاجتهم لكميات أكبر من الغذاء والمياه مقارنة بوزن أجسامهم، ما يجعل فرص نجاتهم خلال الكوارث والظواهر الجوية المتطرفة أقل من غيرهم.

ثمانية أخطار مناخية رئيسية

واعتمد التقرير على تقييم تعرض الأطفال لثمانية أنواع من الأخطار المناخية، تشمل الجفاف، والحرارة الشديدة، وحرائق الغابات، وموجات الحر، والفيضانات الساحلية والنهرية، والعواصف الرملية والترابية، والأعاصير المدارية.

ووفقاً للمعطيات، يعيش نحو 300 مليون طفل في مناطق تتعرض بالتزامن للجفاف والحرارة الشديدة وموجات الحر، بينما يواجه أكثر من 115 مليون طفل أخطار الجفاف والحرارة والعواصف المدارية في الوقت نفسه.

أفريقيا وآسيا في دائرة الخطر

التقرير صنّف منطقة الساحل الأفريقي كإحدى أكثر المناطق تضرراً، حيث يتعرض أكثر من أربعة ملايين طفل لمزيج من موجات الحر والعواصف الرملية والحرارة الشديدة بشكل متزامن.

وفي آسيا، برزت كل من بنغلاديش وميانمار وباكستان بين الدول الأكثر تأثراً بالمخاطر المناخية، في ظل ارتفاع معدلات الكوارث الطبيعية والظواهر الجوية الحادة خلال السنوات الأخيرة.

دعوات لتحرك دولي أوسع

المديرة التنفيذية لـ"يونيسف"، كريستين راسل، قالت إن أطلس مخاطر المناخ المرفق بالتقرير يوفر للحكومات وصناع القرار خريطة واضحة لمناطق الخطر وشدة التهديدات، ما يساعد على توجيه الاستثمارات وتحسين التخطيط لأنظمة الخدمات الأساسية.

من جهته، اعتبر رئيس يونيسف في ألمانيا، كريستيان شنايدر، أن الأطفال والشباب هم الأقل مسؤولية عن التغير المناخي، لكنهم الأكثر تضرراً من نتائجه، داعياً الحكومات الغربية، وعلى رأسها ألمانيا، إلى تعزيز إجراءاتها المناخية وزيادة الدعم للدول الأكثر هشاشة.

أزمة مناخية تتجاوز البيئة

ويرى مراقبون أن التحذيرات الأممية تعكس تحول أزمة المناخ من ملف بيئي إلى تحدٍّ سياسي وإنساني وأمني عالمي، في ظل تزايد المخاوف من أن تؤدي الكوارث المناخية إلى موجات نزوح جديدة، وأزمات غذاء ومياه، واضطرابات اجتماعية في مناطق واسعة من العالم.

كما تشير التقديرات الدولية إلى أن الأطفال سيكونون الفئة الأكثر تأثراً على المدى الطويل، ليس فقط صحياً، بل أيضاً من حيث التعليم والاستقرار الاجتماعي ومستقبل التنمية الاقتصادية في الدول النامية.