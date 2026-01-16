حادث جوي غير اعتيادي: مروحية عسكرية إسرائيلية تسقط من ارتفاع عشرات الأمتار بمنطقة سكنية |توثيق
الحادث وقع خلال محاولة إخلاء مروحية معطلة بواسطة مروحية أخرى في منطقة مستوطنات غوش عتصيون قرب رام الله، والجيش يعلن فتح تحقيق وعدم تسجيل إصابات
سقطت مروحية عسكرية، اليوم الجمعة، من ارتفاع عشرات الأمتار خلال عملية نقل جوي في قرب مستوطنة معاليه عاموس قرب رام الله، دون تسجيل إصابات بشرية، بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي.
ووفق التفاصيل، كانت المروحية من طراز «ينشوف» قد بقيت في منطقة الصحراء القريبة بعد تعرضها لعطل فني في وقت سابق، قبل أن يجري صباح اليوم تحميلها على متن مروحية من طراز «يسعور» بهدف إخلائها. وأثناء عملية الرفع، وبعد إقلاع المروحية الناقلة إلى ارتفاع عشرات الأمتار، انفصلت المروحية المعطلة وسقطت على الأرض على بُعد نحو عشرة أمتار من أحد التجمعات السكنية.
وأكد الجيش أنه لم تقع إصابات في الحادث، فيما أصدر قائد سلاح الجو الإسرائيلي، اللواء تومر بار، تعليماته بتشكيل لجنة تحقيق داخلية لفحص ملابسات الحادث وأسبابه.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان إن مروحية «ينشوف» "كانت قد هبطت خلال الأسبوع في منطقة مفتوحة ضمن لواء عتصيون بسبب ظروف الطقس، وخلال محاولة نقلها صباح اليوم، وقعت حادثة أدت إلى انفصالها وسقوطها على الأرض".