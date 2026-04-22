انتشال جثمان الصحفية آمال خليل بعد غارة في جنوب لبنان

أفادت مصادر محلية في لبنان بأن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال جثمان الصحفية آمال خليل، العاملة في جريدة “الأخبار”، من تحت أنقاض مبنى في بلدة الطيري جنوب البلاد، وذلك بعد ساعات من أعمال البحث التي أعقبت غارة إسرائيلية استهدفت المنطقة.

وقال الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة في تصريحات إعلامية إن الجثمان تم العثور عليه ونقله إلى المستشفى بمواكبة من الجيش اللبناني، وسط ظروف ميدانية صعبة نتيجة استمرار التوتر الأمني في المنطقة.

وبحسب التقارير، أسفر الهجوم أيضًا عن إصابة الصحفية زينب فرج، التي نُقلت لتلقي العلاج، دون توفر تفاصيل إضافية عن حالتها الصحية حتى الآن.

وتأتي الحادثة في ظل تصاعد المخاوف بشأن سلامة الصحفيين أثناء تغطية الأحداث الميدانية في مناطق النزاع، مع تزايد المخاطر التي تواجه العاملين في المجال الإعلامي في جنوب لبنان خلال الفترة الأخيرة.