تواصل بعثة الإنقاذ الإسرائيلية "بريت ريعيم" عملياتها في كولومبيا، بعد مرور أسبوع على الزلزال القوي الذي ضرب مناطق في غرب ووسط البلاد، حيث تعمل فرق الإنقاذ والهندسة على البحث عن مفقودين وتقييم سلامة المباني المتضررة.

وتقود البعثة، التي يرأسها العقيد يوسي بينتو، عملياتها في مدينة كالي، التي يبلغ عدد سكانها نحو مليوني نسمة، وتضررت فيها مئات المباني جراء الزلزال. ووصلت البعثة الإسرائيلية إلى المنطقة بعد نحو 96 ساعة من وقوع الزلزال، وتشارك حاليًا في عمليات البحث داخل ثلاثة من أصل خمسة مواقع رئيسية للدمار في المدينة.

فرق إسرائيلية للإنقاذ والهندسة

وتضم البعثة خبراء في عمليات الإنقاذ والهندسة، يعملون إلى جانب البحث عن المفقودين على فحص المباني المتضررة وتصنيفها وفق مستوى الأضرار، بهدف تحديد مدى سلامتها وإمكانية الدخول إليها.

وقال قائد البعثة العقيد يوسي بينتو إن الفرق الإسرائيلية تستخدم خبرات ميدانية وتقنيات متقدمة من إسرائيل لرسم خرائط لمناطق الدمار والحصول على صورة دقيقة عن الوضع في مواقع العمل.

وأوضح أن هذه الوسائل تساعد في تحسين توزيع الموارد وتسريع عمليات البحث والعمل في المناطق المتضررة.

لا ناجين حتى الآن

ورغم استمرار عمليات البحث، قال بينتو إنه لم يتم حتى الآن العثور على ناجين على قيد الحياة، مشيرًا إلى أن الوقت المتاح للعثور على مفقودين آخذ في النفاد.

وأضاف أن التقديرات تشير إلى إمكانية إنهاء مرحلة البحث خلال اليومين المقبلين، على أن تنتقل البعثة بالتنسيق مع السلطات المحلية إلى مرحلة تقييم الأضرار والمساعدة في جهود التعافي وإعادة الإعمار.

إشادة كولومبية بالبعثة

وحظيت أنشطة البعثة الإسرائيلية بإشادة من مسؤولين في الحكومة والسلطات المحلية في كولومبيا، تقديرًا لدورها في عمليات البحث وتقييم المباني المتضررة.

وأكد بينتو أن المشاركة في عمليات الإنقاذ تمثل مسؤولية كبيرة، مشددًا على أن أفراد البعثة يبذلون أقصى جهودهم لتقديم المساعدة للسكان المتضررين، وتمثيل إسرائيل خلال هذه المهمة الإنسانية في واحدة من أصعب المراحل التي تمر بها كولومبيا.